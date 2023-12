Mikołaj przyszedł dzień przed wigilią. Na kłopoty Sawicki

Był to mecz drużyn z kłoptami, z którego zwycięsko wyszedł Trefl Gdańsk, który gładko odprawił Indykpol AZS Olsztyn 3:0, czyniąc znaczący krok ku play-off PljsLigi. W ogóle w składzie Trefla nie było Lukasa Kampy, Jana Martineza i Jordana Zaleszczyka, a jedynie na ławce zasiadł niezdolny do gry Karol Urbanowicz, w tej sytuacji drugim środkowym obok Patryka Niemca był Janusz Gałązka, co sprawiło że ławka rezerwowych gospodarzy miała średnio tylko trochę ponad 20 lat. Olsztynianie mają swoje problemy, jednak jeśli marzą o play-off powinni rozprawić się z tak rozbitym Treflem jak dziś.