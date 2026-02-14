Michał Winiarski zdecydował się na zmiany. Efekty przeszły oczekiwania

Michał Winiarski zdecydował się na zmiany, a jego zespół miał podnieść się po porażce w Lidze Mistrzów. Po raz pierwszy w historii rozgrywał mecz siatkarskiej PlusLigi w Elblągu, gdzie rezyduje w tym sezonie Barkom Każany Lwów. Zawierciańska drużyna miała nowego bohatera - świetnie spisał się rezerwowy na co dzień Adrian Markiewicz. A spotkanie było wyjątkowo jednostronnym widowiskiem.

Trener w granatowej koszulce gestykuluje stanowczo w czasie meczu siatkarskiego, obok okrągła wstawka z twarzą siatkarza ubranym w zielono-żółty strój, wyrażającego emocje.
Michał Winiarski zdecydował się na zmiany w składzie, a Aaron Russell (w kółku) i spółka i tak rozbili rywalaDarek DelmanowiczPAP

Aluron CMC Warta Zawiercie w tym roku spisuje się w PlusLidze znakomicie. Od 3 stycznia śrubowała serię zwycięstw. Wygrywała zresztą również w Lidze Mistrzów - aż do środy, gdy przegrała w trzech setach z Asseco Resovią Rzeszów.

Wtedy nie mógł jej pomóc Mateusz Bieniek. Kapitan zespołu wrócił jednak do gry na mecz w Elblągu, gdzie rywali podejmuje Barkom Każany Lwów. Trener Michał Winiarski zdecydował się jednak na więcej zmian.

Drugim środkowym został mierzący 213 cm Adrian Markiewicz - klub poinformował, że planową przerwę w sobotę miał Jurij Gladyr. Szansę w podstawowym składzie po dobrym wejściu w Rzeszowie otrzymał też atakujący Bartłomiej Bołądź.

    Michał Winiarski zdecydował się na zmiany. Dominacja Aluron CMC Warty Zawiercie

    Zespół ze Lwowa aktualnie mógł pochwalić się drugą po Warcie najdłuższą serią wygranych w PlusLidze. Wygrał trzy mecze - to połowa dorobku Barkomu z całego sezonu. I dzięki temu oddalił się od ostatniego miejsca w tabeli, które oznacza spadek. Zajmuje je Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, która w piątek po porażce 2:3 w Gorzowie Wielkopolskim odrobiła punkt do Lwowian.

    W pierwszym secie dobrej formy siatkarzy ukraińskiej drużyny nie było jednak widać. Zawiercianie od początku dominowali, a rozgrywający Miguel Tavares szybko skorzystał z możliwości Markiewicza - 23-letni siatkarz zdobył trzy punkty atakiem. Skuteczny był też Bołądź.

    Trener gospodarzy Ugis Krastins przy stanie 11:16 wykorzystał drugą przerwę, potem Barkom został jeszcze ukarany żółtą kartką za opóźnianie gry. Oprócz Lorenzo Pope'a wszyscy Lwowianie mieli problemy ze skutecznością w ataku - tym razem nie wystąpił środkowy Mousse Gueye - i przegrali wysoko, 17:25.

      Drugi set to nadal dominacja Zawiercian. Tym razem wypracowali sobie aż ośmiopunktową przewagę przy zagrywkach Bieńka, prowadzili 12:4. Łącznie w drugim secie kapitan Warty serwował aż dziewięć razy.

      Wicemistrzowie Polski popisali się też kapitalną, 78-procentową skutecznością w ataku. Po drugiej stronie było pod tym względem znacznie słabiej, a przyjęcie na poziomie 17 procent tzw. pozytywnego nie pozwalało na kombinacyjną grę. Skończyło się siatkarskim nokautem 25:13.

      PlusLiga. Seria wicemistrzów Polski trwa. Barkom Każany Lwów rozbity

      Na początku trzeciego seta do głosu w końcu doszli gospodarze. Prowadzili 7:5, gdy w ataku pomylił się Bartosz Kwolek. Przyjmujący zrehabilitował się jednak asem serwisowym, doprowadzając do remisu.

        W połowie seta goście znów zaczęli budować sobie przewagę. Znów zagrywką pomógł Bieniek, ponownie w ataku dobrze pokazał się Markiewicz. Rezerwowy zazwyczaj środkowy skończył dziewięć z dziesięciu ataków, do tego dwa razy złapał rywali blokiem i został nagrodzony statuetką dla MVP. Warta zwyciężyła 25:22 i zamknęła mecz w trzech setach.

        Zawiercianie wygrywają w PlusLidze po raz szósty z rzędu i umacniają się na pozycji lidera. Barkom pozostaje przedostatni, z czterema punktami przewagi nad miejscem spadkowym.

