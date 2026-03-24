Michał Winiarski zaskakuje przed Ligą Mistrzów. Tak ocenił swoją drużynę

Damian Gołąb

Michał Winiarski dokonał już w tym sezonie historycznej rzeczy z drużyną z Zawiercia. Aluron CMC Warta pod jego wodzą po raz pierwszy wygrała sezon zasadniczy PlusLigi. I choć najważniejsze mecze jeszcze przed Zawiercianami, Winiarski już pokusił się o ocenę poziomu aktualnych rozgrywek. Zdradził też, co dość niespodziewanie pomogło jego drużynie osiągnąć świetną formę w ostatnich miesiącach.

Michał Winiarski w szarej koszulce polo z logo drużyny i napisem 'Kempa', patrzy w bok na rozmazanym tle.
Michał Winiarski jasno i pozytywnie ocenia poziom PlusLigi

Michał Winiarski rok po roku rozwija się wraz z całą Aluron CMC Wartą Zawiercie. W poprzednim sezonie jego zespół co prawda przegrał finały najważniejszych siatkarskich rozgrywek, ale i tak dołożył do swojego konta historyczne medale.

W tym Zawiercianie mają ochotę na więcej. Jak dotąd sięgnęli po brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii, a także wygrali fazę zasadniczą PlusLigi. I to mimo szalonego momentami kalendarza, który zwłaszcza w pierwszej fazie sezonu narzucił siatkarzom Warty bardzo wysokie tempo.

Zobacz również:

Artur Szalpuk był gwiazdą sezonu zasadniczego PlusLigi. Bartłomiej Lemański (w kółku) osiągnął życiową formę
Ekstraklasa Mężczyzn

Oto najlepsi siatkarze sezonu. Polak zasłużył na powrót do kadry Grbicia

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Potknięcie pomogło Zawiercianom. Michał Winiarski sam to przyznał

Winiarski zdaje sobie sprawę, jaki wpływ na jego drużynę miał występ w KMŚ.

"Gratulacje dla zespołu, że przetrwał ten trudny moment, bo natężenie spotkań w pierwszej rundzie było niesłychane i momentami więcej podróżowaliśmy niż trenowaliśmy" - przyznaje mistrz świata z 2014 r.

Warta zdobyła medal w Brazylii, ale potem nie dała sobie rady w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski. Przegrała z Asseco Resovią Rzeszów i straciła szansę na udział w turnieju finałowym w Krakowie i nawiązanie do wyniku sprzed dwóch lat, gdy po raz pierwszy sięgnęła po puchar. Ale taki bieg wydarzeń otworzył przed Zawiercianami niespodziewaną szansę.

"Później, paradoksalnie, odpadnięcie z Pucharu Polski dało nam czas na refleksję, nad czym musimy się skupić, żeby poprawić grę naszego zespołu. I dobrze ten okres przepracowaliśmy. Myślę, że zespół też nabrał takiej pewności, którą już pokazał przez całą drugą rundę. Teraz w sporcie niestety jest tak, że nie ma znaczenia to, co było. Liczy się to, co jest przed nami. Przygotowaliśmy się do tego najlepiej, jak potrafimy i teraz jesteśmy gotowi, żeby walczyć o najwyższe cele" - ocenia Winiarski.

Zobacz również:

Kamil Rychlicki podbił PlusLigę już w debiutanckim sezonie
Ekstraklasa Mężczyzn

Miał zastąpić Bartosza Kurka, oto efekty. Siatkarz z polskimi korzeniami najlepszy

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Jak mocna jest PlusLiga? Michał Winiarski nie ma wątpliwości. "Poszedłbym dalej"

Warta wygrała fazę zasadniczą PlusLigi, zwyciężając w 21 z 26 spotkań. Zapewniła sobie pierwsze miejsce jeszcze przed ostatnimi kolejkami, Winiarski mógł więc nieco rotować składem. I tak w ostatnim meczu z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle dał szansę niemal wszystkim rezerwowym, mógł zaś oszczędzić Mateusza Bieńka, kapitana zespołu.

Zawiercianie ostatecznie i tak wygrali 3:2, ale punkt zdobyty przez ZAKS-ę okazał się kluczowy... dla obu drużyn. Dzięki niemu Kędzierzynianie zajęli bowiem ósme miejsce w tabeli i w ćwierćfinale PlusLigi trafią właśnie na wicemistrzów Polski.

Dopiero ósme miejsce ZAKS-y przed sezonem mogłoby zostać uznane za zaskoczenie. Jeszcze większym jest ostatnia pozycja Steam Hemarpolu Politechniki Częstochowa. Zdaniem Winiarskiego to, co dzieje się w tym sezonie, świadczy tylko o rosnącym poziomie PlusLigi.

Ja wiem jedno: co roku mówimy, że liga jest silna, mocna. W zeszłym roku była najsilniejsza w historii, a ja poszedłbym dalej, że w tym roku była jeszcze silniejsza! I to było widać. Nawet to, kto spadł, pokazuje, jak dobre było granie. To największa niespodzianka fazy zasadniczej
uważa trener Warty.

Jego zespół rundę play-off rozpocznie w niedzielę w roli gospodarza. Zanim jednak podejmie ZAKS-ę, Zawiercianie rozpoczną walkę o Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy. W środę rozegrają pierwszy mecz ćwierćfinałowy we Włoszech, z Cucine Lube Civitanova.

Zobacz również:

Wilfredo Leon i Tomasz Fornal mają szansę spotkać się w Final Four Ligi Mistrzów
Liga Mistrzów

Tego w Lidze Mistrzów jeszcze nie było. Leon przeciw rodakom, powrót Fornala

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Michał Winiarski domagał się sprawiedliwego traktowania wszystkich półfinalistów
Michał Winiarskifot. Piotr Sumara/PlusLigamateriały prasowe
Michał Winiarski
Michał WiniarskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w ciemnej koszulce, najprawdopodobniej trener, wyraża silne emocje podczas meczu siatkówki, gestykulując z zaciśniętymi pięściami, wokół zawodnicy w zielonych i białych strojach oraz widownia w tle.
Michał WiniarskiCEV.eumateriały prasowe
Michał Winiarski: Zawodnicy potrzebują regeneracji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

