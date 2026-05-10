Michał Winiarski to bez wątpienia jeden z głównych architektów pierwszego w historii mistrzostwa Polski Aluron CMC Warty Zawiercie. Po dwóch przegranych finałach PlusLigi po raz pierwszy poprowadził ją do złota, odbierając tytuł Bogdance LUK Lublin.

Po ostatnim spotkaniu, wygranym przez jego zespół 3:1, Winiarski nie ukrywał, że towarzyszyły mu duże emocje. Szczerze ocenił jednak pięciomeczową rywalizację z drużyną z Lublina.

"To, co się dzisiaj wydarzyło, było warte cierpienia, które w tym sezonie przeszliśmy. Jeszcze w piątym meczu, wygrana u siebie, gdzie Bogdanka prowadziła 2:1 i znowu odrodziliśmy się trochę jak feniks z popiołów. Ogromna duma z zespołu, sztabu, kibiców. Bardzo się cieszę, że mogliśmy u siebie świętować to mistrzostwo. Walczyły dwa mocne zespoły, ale wygrał w tym roku zespół lepszy" - podkreśla trener Zawiercian.

Michał Winiarski opowiedział o tym dopiero po medalu. "Intensywny wirus"

Jego zespół rozpoczął rywalizację z Bogdanką LUK znakomicie, ale ostatecznie do zdobycia złotego medalu potrzebował pięciu meczów. Problemy przezwyciężył też w rywalizacji z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle w ćwierćfinałach, gdy niespodziewanie przegrał z rywalami w roli gospodarza. Teraz Winiarski ujawnia, jakie było tło tych kłopotów.

"Trzeba pamiętać o trudnych meczach z ZAKS-ą. O tym nie mówiliśmy, ale mieliśmy dosyć intensywny wirus w drużynie. I przed samym decydującym meczem jeszcze kilku zawodników nie było w pełni dyspozycji, a mimo to wyciągnęliśmy ten mecz. W międzyczasie awansowaliśmy do Final Four. Teraz prowadziliśmy 1:0 i w pewnym sensie medale zostały nam już zawieszone. Po części sobie je zawiesiliśmy i po dwóch meczach te medale zdjęliśmy - zaczęliśmy grać w siatkówkę. Bardzo cieszę, że odwróciliśmy losy całych play-offów" - podkreśla Winiarski.

Warta jest drugim zespołem klubowym, który samodzielnie prowadzi w PlusLidze. Niedzielny triumf to jego pierwsze mistrzostwo Polski w roli trenera. Jak sam przyznaje, smakuje wyjątkowo.

"Praca trenera całkowicie różni się od bycia zawodnikiem. Powiem szczerze, że ten medal smakuje dla mnie trochę jak mistrzostwo świata. Emocje, które temu towarzyszą, to co dzieje się w czasie meczu, jak widzę dynamikę grupy, jak dużo jest pracy po części psychologicznej, jak odpowiada się za całą grupę - to ogromna duma" - podsumowuje trener nowych mistrzów Polski.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Michał Winiarski i siatkarze z Zawiercia Wojtek Jargiło PAP

Michał Winiarski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Winiarski VolleyballWorld materiały prasowe

Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski! Ceremonia dekoracji po finale PlusLigi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport