Michał Winiarski ujawnia po historycznym sukcesie. Taki problem miała jego drużyna

Damian Gołąb

Historyczny sukces Aluron CMC Warta Zawiercie świętowała w niedzielę w hali w Sosnowcu. Pierwsze mistrzostwo Polski zdobył zawierciański klub, pierwszy raz jako trener triumfował Michał Winiarski. "Powiem szczerze, że ten medal smakuje dla mnie trochę jak mistrzostwo świata" - przyznaje były siatkarz. Winiarski zdradził też, z jakimi problemami jego drużyna zmagała się w kluczowej fazie rozgrywek play-off PlusLigi.

Michał Winiarski w żółtej koszulce podnosi złoty puchar przed kibicami na trybunach.
Michał Winiarski triumfujeArt ServicePAP

Michał Winiarski to bez wątpienia jeden z głównych architektów pierwszego w historii mistrzostwa Polski Aluron CMC Warty Zawiercie. Po dwóch przegranych finałach PlusLigi po raz pierwszy poprowadził ją do złota, odbierając tytuł Bogdance LUK Lublin.

Po ostatnim spotkaniu, wygranym przez jego zespół 3:1, Winiarski nie ukrywał, że towarzyszyły mu duże emocje. Szczerze ocenił jednak pięciomeczową rywalizację z drużyną z Lublina.

"To, co się dzisiaj wydarzyło, było warte cierpienia, które w tym sezonie przeszliśmy. Jeszcze w piątym meczu, wygrana u siebie, gdzie Bogdanka prowadziła 2:1 i znowu odrodziliśmy się trochę jak feniks z popiołów. Ogromna duma z zespołu, sztabu, kibiców. Bardzo się cieszę, że mogliśmy u siebie świętować to mistrzostwo. Walczyły dwa mocne zespoły, ale wygrał w tym roku zespół lepszy" - podkreśla trener Zawiercian.

Michał Winiarski opowiedział o tym dopiero po medalu. "Intensywny wirus"

Jego zespół rozpoczął rywalizację z Bogdanką LUK znakomicie, ale ostatecznie do zdobycia złotego medalu potrzebował pięciu meczów. Problemy przezwyciężył też w rywalizacji z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle w ćwierćfinałach, gdy niespodziewanie przegrał z rywalami w roli gospodarza. Teraz Winiarski ujawnia, jakie było tło tych kłopotów.

"Trzeba pamiętać o trudnych meczach z ZAKS-ą. O tym nie mówiliśmy, ale mieliśmy dosyć intensywny wirus w drużynie. I przed samym decydującym meczem jeszcze kilku zawodników nie było w pełni dyspozycji, a mimo to wyciągnęliśmy ten mecz. W międzyczasie awansowaliśmy do Final Four. Teraz prowadziliśmy 1:0 i w pewnym sensie medale zostały nam już zawieszone. Po części sobie je zawiesiliśmy i po dwóch meczach te medale zdjęliśmy - zaczęliśmy grać w siatkówkę. Bardzo cieszę, że odwróciliśmy losy całych play-offów" - podkreśla Winiarski.

Warta jest drugim zespołem klubowym, który samodzielnie prowadzi w PlusLidze. Niedzielny triumf to jego pierwsze mistrzostwo Polski w roli trenera. Jak sam przyznaje, smakuje wyjątkowo.

"Praca trenera całkowicie różni się od bycia zawodnikiem. Powiem szczerze, że ten medal smakuje dla mnie trochę jak mistrzostwo świata. Emocje, które temu towarzyszą, to co dzieje się w czasie meczu, jak widzę dynamikę grupy, jak dużo jest pracy po części psychologicznej, jak odpowiada się za całą grupę - to ogromna duma" - podsumowuje trener nowych mistrzów Polski.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Trener drużyny siatkarskiej motywuje zawodników podczas przerwy, otoczony przez graczy w zielono-żółtych strojach z widocznymi nazwiskami na plecach.
Michał Winiarski i siatkarze z ZawierciaWojtek JargiłoPAP
Mężczyzna w sportowej koszulce z logo klubu, stojący z założonymi rękami na tle pustych niebieskich krzeseł.
Michał WiniarskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna z krótkimi, siwiejącymi włosami i brodą, ubrany w szarą koszulkę polo z logo drużyny sportowej oraz napisem 'Kempa', znajduje się na kolorowo rozmazanym tle, patrząc w bok z poważnym wyrazem twarzy.
Michał WiniarskiVolleyballWorldmateriały prasowe
Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski! Ceremonia dekoracji po finale PlusLigi. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

