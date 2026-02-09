Partner merytoryczny: Eleven Sports

Michał Winiarski grzmi po siatkarskim hicie. To znowu się stało. "Największa kontrowersja"

Damian Gołąb

Damian Gołąb

To był prawdopodobnie najgorętszy moment całego weekendu w polskiej siatkówce. W grze na przewagi w trzecim secie spotkania Aluron CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów doszło do olbrzymiego zamieszania przy okazji jednego z challenge'ów. Pod siatką zawrzało, a do całej sytuacji po meczu odniósł się Michał Winiarski. Szkoleniowiec Zawiercian w rozmowie ze "Strefą Siatkówki" nazwał to, co wydarzyło się przy okazji tej sytuacji, "największą kontrowersją".

Trener drużyny siatkarskiej gestykuluje i instruuje swoich zawodników podczas przerwy w meczu, jeden z siatkarzy otulony ręcznikiem, drugi słucha uważnie wskazówek, w tle widownia i hala sportowa.
Michał Winiarski jasno powiedział, co sądzi o sytuacji z hitu PlusLigiARKADIUSZ MODLINSKI/400MMNewspix.pl

To miał być hit weekendu w PlusLidze i z pewnością nie zawiódł. Mecz Aluronu CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów dostarczył chyba nawet więcej emocji, niż można było się spodziewać - także tych pozasportowych.

Po pierwszym secie wygranym przez gospodarzy z Zawiercia, w drugim odpowiedzieli Rzeszowianie. Najbardziej zacięta była trzecia partia, rozstrzygnięta po grze na przewagi. Właśnie w jej trakcie, przy stanie 27:26 dla Warty, doszło do olbrzymiego zamieszania.

    Zawrzało pod siatką, Michał Winiarski wskazuje na problem. "Największa kontrowersja"

    Po zagrywce przyjmującego Zawiercian Aarona Russella piłka poleciała na aut, ale gospodarze byli przekonani, że wcześniej dotknęła Artura Szalpuka, przyjmującego Asseco Resovii. Zawiercianie głośno wskazywali na ten fakt i ostatecznie sędziowie poprosili o challenge, choć początkowo ruch ręką arbitra sugerował, że przyznał punkt Rzeszowianom.

    I właśnie sam fakt challenge'u na prośbę sędziego sprowokował gości do protestów. Siatkarze dyskutowali z arbitrem, nerwowo reagował też ich trener Massimo Botti. Drugi arbiter długo analizował to powtórkę, ale okazało się, że ostatecznie na jej podstawie nie był w stanie podjąć decyzji.

    To z kolei sprowokowało do głośnych protestów Zawiercian. Gdy jednak po chwili okazało się, że sędziowie nie przyznają punktu żadnej z drużyn i Russell będzie powtarzać zagrywkę, Botti wpadł w furię. Podbiegł do Winiarskiego, potem do drugiego sędziego. Ostatecznie cała przerwa trwała kilka minut, sytuację można obejrzeć na poniższym wideo.

    Wielkie emocje w Pluslidze. Po tej decyzji zawrzało pod siatką. WIDEO Polsat SportPolsat Sport

    To, co wydarzyło się w tym czasie, po meczu skomentował Michał Winiarski. Trener Warty w rozmowie ze "Strefą Siatkówki" opowiedział, jak cała sytuacja wyglądała z jego perspektywy. I wskazał na problem, który dodatkowo spotęgował emocje.

    "Nie widziałem, jak dokładnie wyglądało to w telewizji, ale gołym okiem było widać, a poza tym sam zawodnik po meczu przyznał, że dotknął piłki przy zagrywce Russella. Problem polegał na tym, że w tym decydującym momencie sędzia wziął challenge na siebie. I tu pojawia się największa kontrowersja: po raz kolejny, gdy system ma nam pomóc, to w kluczowej chwili albo się zawiesza, albo coś się dzieje. To sytuacja, która nikomu nie pomaga. Emocje były ogromne, bo to była piłka, która - jak się później okazało - decydowała o przebiegu całego spotkania" - uważa szkoleniowiec.

      Gorąca rywalizacja się nie kończy. Zawiercianie i Rzeszowianie zagrają w Lidze Mistrzów

      Choć system tym razem zawiódł, sama decyzja o powtórzeniu akcji w takiej sytuacji jest zgodna z przepisami. Przy powtórzonej zagrywce Russell posłał piłkę w aut. Ostatecznie seta wygrali jednak Zawiercianie, ale dopiero wynikiem 34:32.

      Później Warta sięgnęła po pełną pulę, wygrywając mecz 3:1. W związku z tym pozostaje liderem PlusLigi. Asseco Resovia po niedzielnej wygranej Indykpolu AZS Olsztyn spada na piąte miejsce. Kolejna odsłona rywalizacji Warty i Resovii już w środę, gdy w Rzeszowie obie drużyny zagrają w meczu Ligi Mistrzów.

        Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach klubowych, patrzących w różnych kierunkach; po lewej mężczyzna w czarnej bluzie z logo Asseco, po prawej w granatowej koszulce z licznymi logotypami sponsorów.
        Massimo Botti (z lewej) i Michał WiniarskiPiotr Matusewicz/East News / PAP/Art ServicePAP/East News
        Dwóch mężczyzn w sportowych ubraniach rozmawia na hali sportowej, jeden z nich trzyma piłkę ręczną, drugi gestykuluje kciukiem w górę, w tle widoczne kolorowe siedzenia trybun.
        Michał Winiarski i Bartosz KwolekWaldemar DeskaPAP
        Dwa ujęcia trenerów siatkarskich podczas meczu, po lewej trener z uniesioną pięścią pokazujący determinację, po prawej trener energicznie gestykulujący i wykrzykujący polecenia w czarnej bluzie z napisem Asseco.
        Massimo Botti (z prawej) wpadł w furię po jednej z decyzji arbitra. Pretensje zgłaszał też Michał WiniarskiDamian Bachniak/East News / screen Polsat SportEast News

