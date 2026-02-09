To miał być hit weekendu w PlusLidze i z pewnością nie zawiódł. Mecz Aluronu CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów dostarczył chyba nawet więcej emocji, niż można było się spodziewać - także tych pozasportowych.

Po pierwszym secie wygranym przez gospodarzy z Zawiercia, w drugim odpowiedzieli Rzeszowianie. Najbardziej zacięta była trzecia partia, rozstrzygnięta po grze na przewagi. Właśnie w jej trakcie, przy stanie 27:26 dla Warty, doszło do olbrzymiego zamieszania.

Zawrzało pod siatką, Michał Winiarski wskazuje na problem. "Największa kontrowersja"

Po zagrywce przyjmującego Zawiercian Aarona Russella piłka poleciała na aut, ale gospodarze byli przekonani, że wcześniej dotknęła Artura Szalpuka, przyjmującego Asseco Resovii. Zawiercianie głośno wskazywali na ten fakt i ostatecznie sędziowie poprosili o challenge, choć początkowo ruch ręką arbitra sugerował, że przyznał punkt Rzeszowianom.

I właśnie sam fakt challenge'u na prośbę sędziego sprowokował gości do protestów. Siatkarze dyskutowali z arbitrem, nerwowo reagował też ich trener Massimo Botti. Drugi arbiter długo analizował to powtórkę, ale okazało się, że ostatecznie na jej podstawie nie był w stanie podjąć decyzji.

To z kolei sprowokowało do głośnych protestów Zawiercian. Gdy jednak po chwili okazało się, że sędziowie nie przyznają punktu żadnej z drużyn i Russell będzie powtarzać zagrywkę, Botti wpadł w furię. Podbiegł do Winiarskiego, potem do drugiego sędziego. Ostatecznie cała przerwa trwała kilka minut, sytuację można obejrzeć na poniższym wideo.

Wielkie emocje w Pluslidze. Po tej decyzji zawrzało pod siatką. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

To, co wydarzyło się w tym czasie, po meczu skomentował Michał Winiarski. Trener Warty w rozmowie ze "Strefą Siatkówki" opowiedział, jak cała sytuacja wyglądała z jego perspektywy. I wskazał na problem, który dodatkowo spotęgował emocje.

"Nie widziałem, jak dokładnie wyglądało to w telewizji, ale gołym okiem było widać, a poza tym sam zawodnik po meczu przyznał, że dotknął piłki przy zagrywce Russella. Problem polegał na tym, że w tym decydującym momencie sędzia wziął challenge na siebie. I tu pojawia się największa kontrowersja: po raz kolejny, gdy system ma nam pomóc, to w kluczowej chwili albo się zawiesza, albo coś się dzieje. To sytuacja, która nikomu nie pomaga. Emocje były ogromne, bo to była piłka, która - jak się później okazało - decydowała o przebiegu całego spotkania" - uważa szkoleniowiec.

Gorąca rywalizacja się nie kończy. Zawiercianie i Rzeszowianie zagrają w Lidze Mistrzów

Choć system tym razem zawiódł, sama decyzja o powtórzeniu akcji w takiej sytuacji jest zgodna z przepisami. Przy powtórzonej zagrywce Russell posłał piłkę w aut. Ostatecznie seta wygrali jednak Zawiercianie, ale dopiero wynikiem 34:32.

Później Warta sięgnęła po pełną pulę, wygrywając mecz 3:1. W związku z tym pozostaje liderem PlusLigi. Asseco Resovia po niedzielnej wygranej Indykpolu AZS Olsztyn spada na piąte miejsce. Kolejna odsłona rywalizacji Warty i Resovii już w środę, gdy w Rzeszowie obie drużyny zagrają w meczu Ligi Mistrzów.

Massimo Botti (z lewej) i Michał Winiarski Piotr Matusewicz/East News / PAP/Art Service PAP/East News

Michał Winiarski i Bartosz Kwolek Waldemar Deska PAP

Massimo Botti (z prawej) wpadł w furię po jednej z decyzji arbitra. Pretensje zgłaszał też Michał Winiarski Damian Bachniak/East News / screen Polsat Sport East News