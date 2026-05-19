Michał Kubiak bez klubu. Mówi o powrocie do Polski. "Pół na pół"

Maciej Brzeziński

Michał Kubiak to legenda reprezentacji Polski. 38-latek w ostatnich latach występował w klubach z Azji. W podcaście "Sport to pieniądz" wspomniał, że chciałby wrócić do kraju, aby ponownie zagrać w PlusLidze. Zaznaczył, że jest jeden problem.

Michał Kubiak wróci do PlusLigi? Siatkarz mówi wprost
Michał Kubiak wróci do PlusLigi?

Michał Kubiak ma za sobą bogatą siatkarską karierę, którą rozpoczynał w Jokerze Piła. Później występował w klubach z Olsztyna i Poznania. Ostatni raz na parkietach PlusLigi kibice widzieli go w sezonie 2013/14, gdy bronił barw Jastrzębskiego Węgla. Później wyjechał zagranicę. Najpierw dwa sezony spędził w Halkbanku Ankara, a następnie ruszył na podbój Azji. Grał w Japonii, Chinach, a ostatnie miesiące spędził w Wietnamie, reprezentując Ho Chi Minh City Police.

W ostatnich tygodniach były kapitan reprezentacji Polski udzielił kilku wywiadów. Dużym echem odbiła się rozmowa z Łukaszem Kadziewiczem w podkaście "W cieniu sportu", gdzie mówił m.in. o powrocie Rosjan do sportowej rywalizacji, a także tym, że widzi siebie w fotelu prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Kubiak wróci do PlusLigi? Od 12 lat gra poza granicami Polski

38-latek był też gościem podcastu "Sport to pieniądz", gdzie zdradził, że sondował powrót do PlusLigi.

Na chwilę obecną jest 50 na 50. Chcę, ale oni nie chcą. Składy są skompletowane praktycznie we wszystkich drużynach, więc wniosek z tego, że nie byłem atrakcyjnym kąskiem na tym rynku transferowym
przyznał Kubiak.

Jednocześnie podkreślił, że w Polsce zagra na koniec kariery, choć na emeryturę sportową się jeszcze nie wybiera. - To mój cel na zakończenie kariery. Wierzę, że jeszcze mam przed sobą kilka lat do odwieszenia tych butów na kołek. Natomiast wierzę też, że teraz gdzieś sobie tę robotę znajdę i nie umrę z głodu - dodał.

Powrót Kubiaka do PlusLigi z pewnością okrzyknięty zostałby transferowym hitem lata. 38-latek nie ukrywa, że czas jednak ucieka. -Jest połowa maja, a ja nadal nie mam klubu. Sam bym chciał wiedzieć, gdzie trafię w sierpniu - podkreślił.

