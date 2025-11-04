Partner merytoryczny: Eleven Sports

Miał zastąpić gwiazdę z Brazylii, został bohaterem. Polski siatkarz znów w centrum uwagi

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Wrócił do siatkarskiej PlusLigi po sześciu latach i już w trzecim meczu został bohaterem. Bartosz Krzysiek miał tylko awaryjnie pomóc PGE GiEK Skrze Bełchatów po kontuzji Brazylijczyka Alana Souzy, a był kluczową postacią ligowego klasyku z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Wkrótce jednak atakujący może zmienić otoczenie. - Przebierałem w ofertach, dalej w nich przebieram - przyznaje Krzysiek.

Bartosz Krzysiek pomógł Skrze Bełchatów pokonać ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle
Bartosz Krzysiek pomógł Skrze Bełchatów pokonać ZAKS-ę Kędzierzyn-KoźlePGE GiEK Skra Bełchatówmateriały prasowe

Kiedy naprzeciwko siebie stają tak utytułowane drużyny, jak PGE GiEK Skra Bełchatów i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, zawsze można spodziewać się dużych emocji. Nawet wtedy, kiedy aktualnie oba zespoły nie należą do ścisłej czołówki PlusLigi. Tak było również w poniedziałek, kiedy Skra i ZAKSA spotkały się w Bełchatowie.

Siatkówka. Nieoczekiwany bohater Skry Bełchatów. Bartosz Krzysiek pogrążył ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle

Ligowy klasyk lepiej rozpoczęli kędzierzynianie, którzy prowadzili już 2:0 w setach. W trzeciej i czwartej partii mieli nawet piłki meczowe, ale nie zdołali zamknąć spotkania. Z okazji skorzystali siatkarze PGE GiEK Skry, którzy doprowadzili do tie-breaka. A w nim przechylili szalę na swoją stronę, pogrążając wielkich rywali - dla ZAKS-y to już trzecia porażka w tym sezonie.

Zwycięstwa bełchatowian by jednak nie było, gdyby nie Bartosz Krzysiek. Od trzeciego seta to on grał bowiem na pozycji atakującego, zastępując Arkadiusza Żakietę. Ten ruch Krzysztofa Stelmacha, trenera Skry, okazał się strzałem w dziesiątkę. Krzysiek zdobył 15 punktów, najwięcej w drużynie, i okazał się kluczowy w najważniejszych momentach meczu.

- Oczywiście moglibyśmy te dwa pierwsze sety zagrać trochę lepiej, ale też widać było, że przeciwnik był świetnie przygotowany na naszą grę. Dobre decyzje ze strony sztabu, coś próbowaliśmy odwrócić, odmienić. I to się opłaciło, udało się postawić kropkę nad "i" w końcówkach, to jest bardzo ważne - podkreśla atakujący.

Bartosz Krzysiek - najlepsze akcje MVP meczu PGE GiEK Skra Bełchatów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. WIDEOPolsat Sport

Siatkówka. Krzysiek przyjechał do Bełchatowa, wciąż przebiera w ofertach

Krzysiek był najbardziej efektywnym zawodnikiem na boisku. Skończył mecz z bilansem +13, najlepszym ze wszystkich siatkarzy. Po ostatnim gwizdku zasłużenie odebrał nagrodę dla MVP spotkania.

A przecież 35-letni siatkarz w Bełchatowie jest tylko zastępcą atakującego, który miał być największą gwiazdą drużyny. Brazylijczyk Alan Souza po sezonie reprezentacyjnym leczy kontuzję i na starcie PlusLigi nie jest zdolny do gry. Bełchatowscy działacze dogadali się więc z Krzyśkiem.

Dla zawodnika uważanego niegdyś za talent na miarę reprezentacji Polski to powrót do PlusLigi po sześciu sezonach przerwy. Ostatnie lata Krzysiek spędził w klubach zagranicznych. Występował w klubach z Korei Południowej, Omanu, Arabii Saudyjskiej, Włoch, a ostatnio Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Plany były, by przygotować się z Bełchatowem. Od kilku lat przygotowuję się zawsze z topową drużyną w Polsce, żeby forma była świetna przed wyjazdem. I tak przebierałem w tych ofertach, dalej w nich przebieram, przyznam się szczerze. Ale chciałbym tutaj jak najdłużej zostać i wycisnąć tę żółtą cytrynę "na maksa" - przekonuje siatkarz.

Po trzech meczach PlusLigi również dzięki Krzyśkowi Skra zajmuje piąte miejsce w tabeli rozgrywek. ZAKSA, jej wielki rywal, jest klasyfikowana na 11. pozycji.

Zobacz również:

Mathis Henno (z numerem 15) w reprezentacji Francji
Ekstraklasa Mężczyzn

Francuski siatkarz przeniósł się do Polski. Bolesne zderzenie z rzeczywistością

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
    Dwóch uśmiechniętych siatkarzy w żółtych strojach reprezentacji Brazylii pozuje na tle trybun pełnych kibiców, w prawym górnym rogu znajduje się wstawione okrągłe zdjęcie trzeciego zawodnika w innym stroju sportowym.
    Bartosz Krzysiek (w kółku) wraca do PlusLigi po latach gry za granicą. Pomoże PGE GiEK Skrze Bełchatów zastąpić Alana (z lewej)VolleyballWorld / PGE GiEK Skra Bełchatówmateriały prasowe
    Grupa siatkarzy ubranych w żółte i pomarańczowe stroje sportowe na hali widowiskowo-sportowej, w centrum uwagi trener z taktyczną tablicą, wyraźna atmosfera meczu i koncentracja zawodników.
    Siatkarze i trener PGE GiEK Skry BełchatówMarian ZubrzyckiPAP
    Grupa siatkarzy ubranych w żółte stroje drużyny zgromadzona wokół zawodnika w pomarańczowej koszulce, unoszą ręce i wymieniają gesty podczas meczu na hali sportowej, w tle widoczna siatka oraz reklamy.
    Siatkarze PGE GiEK Skry BełchatówMarian ZubrzyckiPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja