Miał być gwiazdą polskiej ligi, a tu takie wieści. Problemy brazylijskiego siatkarza

PGE GiEK Skra Bełchatów od kilku lat próbuje nawiązać do niedawnej potęgi. Dziewięciokrotny mistrz Polski i siedmiokrotny zdobywca krajowego pucharu ostatnie sezony kończy jednak z dala od czołówki. Wiosną 2025 r. dostał się co prawda do fazy play-off PlusLigi, ale odpadł w ćwierćfinale i został sklasyfikowany na siódmym miejscu.

Po sezonie w drużynie doszło do kilku zmian, między innymi na stanowisku trenera - Gheorghe Cretu zastąpił Krzysztof Stelmach. Największą gwiazdą przebudowanej drużyny miał być atakujący Alan Souza. Niestety Brazylijczyk w pierwszych meczach sezonu nie pomoże jednak drużynie.

Alan Souza kontuzjowany. Cios w Skrę tuż przed sezonem

Alan był jednym z ostatnich zawodników, który dołączył do Skry w okresie przygotowawczym. Występował bowiem w reprezentacji, której pomógł zdobyć brązowy medal Ligi Narodów. Potem brał udział w mistrzostwach świata na Filipinach, które jednak okazały się dla Brazylii kompletnie nieudane - zespół z medalowymi aspiracjami sensacyjnie pożegnał się z turniejem już po fazie grupowej.

Po przyjeździe do klubu okazało się, że gra w reprezentacji pozostawiła w organizmie atakującego ślad. Jest nim problem z kostką, którego nabawił się w trakcie zgrupowania kadry.

Przed przystąpieniem do treningów każdy z naszych zawodników jest wnikliwie badany. Alan dołączył do nas jako ostatni, więc i jego badania nie ominęły. Te wykazały, że uraz kostki, jakiego nabawił się jakiś czas temu, nadal daje o sobie znać i niestety, ale nasz atakujący nie jest zdolny do gry w najbliższym czasie. Nie rozpoczniemy sezonu z Alanem w składzie

Klub w oficjalnym komunikacie precyzuje, że chodzi o przeciążeniowy uraz kostki. W związku z nim Brazylijczyka czeka co najmniej trzytygodniowa przerwa. Alan ma już za sobą pierwszy tydzień rehabilitacji.

PGE GiEK Skra Bełchatów sprowadzi atakującego? Prezes mówi o "działaniach zaradczych"

Oprócz 31-letniego reprezentanta Brazylii Skra ma jeszcze do dyspozycji dwóch atakujących. To sprowadzony przed sezonem doświadczony Arkadiusz Żakieta oraz 18-letni Jakub Sokołowski. Niewykluczone jednak, że bełchatowianie sprowadzą do drużyny jeszcze kogoś. Sugeruje to sam Bąkiewicz.

"Sytuacja jest opanowana. Najważniejsze jest zdrowie, nie chcemy stracić Alana na dłużej, stąd nasze szybkie i skuteczne działania zaradcze, o efektach których będziemy mogli poinformować niebawem" - zapowiada.

PGE GiEK Skra rozpocznie rywalizację w PlusLidze 25 października. Jej pierwszym rywalem będzie Indykpol AZS Olsztyn. To zespół, w którym Alan występował w trakcie swojego pierwszego pobytu w PlusLidze w sezonie 2023/2024.

Alan Souza w reprezentacji Brazylii VolleyballWorld materiały prasowe

Darlan i Alan Souza DANIEL RAMALHO / AFP AFP

Alan Souza Natalia Kolesnikova AFP