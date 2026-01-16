Media: Aleksander Śliwka wraca do Polski. Absolutny hit w PlusLidze
Aleksander Śliwka stosunkowo niedawno, bo w pierwszej połowie grudnia, zaliczył swój debiut w ekipie Halkbanku Ankara, a tymczasem znów jest głośno o zmianie barw ze strony siatkarza - i to jakiej. 30-latek ma bowiem powrócić do PlusLigi i związać się z czołową ekipą tych rozgrywek. Wszystko to ma stać się faktem w kolejnej kampanii.
Aleksander Śliwka ma za sobą naprawdę szalony czas. Już wiosną ubiegłego roku zawodnik ogłosił, że kończy swoją przygodę z japońskim Suntory Sunbirds i przechodzi do innego zagranicznego klubu.
Nim jednak to oficjalnie nastąpiło, siatkarz niestety doznał poważniejszej kontuzji kostki podczas zgrupowania kadry przed jej występami w Lidze Narodów. To zaś oznaczało dłuższą przerwę w grze.
Ostatecznie pod koniec listopada potwierdzono, że Śliwka dołączył do tureckiego Halkbanku Ankara, a debiut w nowych barwach nadszedł w tym przypadku 9 grudnia w meczu Ligi Mistrzów z Bogdanką LUK Lublin.
Aleksander Śliwka ma wrócić do Polski. To byłby jego nowy klub
Teraz zaś nadeszły nowe, interesujące wieści - okazuje się bowiem, że przyjmujący ma prawdopodobnie spędzić w Halkbanku jeszcze parę miesięcy a potem znów podejmie się przeprowadzki i to... do ojczyzny.
Edyta Kowalczyk, dziennikarka "Onet Przeglądu Sportowego", przekazała bowiem, że według uzyskanych przez nią nieoficjalnych informacji Śliwka ma dołączyć do PGE Projektu Warszawa. Byłby to oczywiście absolutny hit w PlusLidze - a motorem napędowym dla tego transferu miały być nie tylko czynniki sportowe, ale i rodzinne. Gracz bowiem niedawno został ojcem.
Aleksander Śliwka poprzednio w Polsce reprezentował barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą związany był do 2024 roku. W swoim CV ma on również Asseco Resovię Rzeszów i Indykpol AZS Olsztyn. Warto też pamiętać, że Śliwka z Projektem miał po raz pierwszy styczność w sezonie 14/15, kiedy był on wypożyczony do tego klubu, wówczas noszącego miano AZS-u Politechniki Warszawskiej.
PlusLiga. PGE Projekt Warszawa prowadzi w tabeli rozgrywek
PGE Projekt Warszawa to na ten moment lider PlusLigi, mający w swym dorobku 34 punkty, co daje mu dokładnie dwa "oczka" przewagi nad drugą Bogdanką. Swój kolejny mecz stołeczny zespół rozegra 18 stycznia o godz. 14.45 z Resovią.