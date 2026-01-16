Media: Aleksander Śliwka wraca do Polski. Absolutny hit w PlusLidze

Aleksander Śliwka ma za sobą naprawdę szalony czas. Już wiosną ubiegłego roku zawodnik ogłosił, że kończy swoją przygodę z japońskim Suntory Sunbirds i przechodzi do innego zagranicznego klubu.

Nim jednak to oficjalnie nastąpiło, siatkarz niestety doznał poważniejszej kontuzji kostki podczas zgrupowania kadry przed jej występami w Lidze Narodów. To zaś oznaczało dłuższą przerwę w grze.

Ostatecznie pod koniec listopada potwierdzono, że Śliwka dołączył do tureckiego Halkbanku Ankara, a debiut w nowych barwach nadszedł w tym przypadku 9 grudnia w meczu Ligi Mistrzów z Bogdanką LUK Lublin.

Imponująca prezentacja przed meczem PlusLigi! Młodzi adepci siatkówki na boisku Polsat Sport

Aleksander Śliwka ma wrócić do Polski. To byłby jego nowy klub

Teraz zaś nadeszły nowe, interesujące wieści - okazuje się bowiem, że przyjmujący ma prawdopodobnie spędzić w Halkbanku jeszcze parę miesięcy a potem znów podejmie się przeprowadzki i to... do ojczyzny.

Edyta Kowalczyk, dziennikarka "Onet Przeglądu Sportowego", przekazała bowiem, że według uzyskanych przez nią nieoficjalnych informacji Śliwka ma dołączyć do PGE Projektu Warszawa. Byłby to oczywiście absolutny hit w PlusLidze - a motorem napędowym dla tego transferu miały być nie tylko czynniki sportowe, ale i rodzinne. Gracz bowiem niedawno został ojcem.

Aleksander Śliwka poprzednio w Polsce reprezentował barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą związany był do 2024 roku. W swoim CV ma on również Asseco Resovię Rzeszów i Indykpol AZS Olsztyn. Warto też pamiętać, że Śliwka z Projektem miał po raz pierwszy styczność w sezonie 14/15, kiedy był on wypożyczony do tego klubu, wówczas noszącego miano AZS-u Politechniki Warszawskiej.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa prowadzi w tabeli rozgrywek

PGE Projekt Warszawa to na ten moment lider PlusLigi, mający w swym dorobku 34 punkty, co daje mu dokładnie dwa "oczka" przewagi nad drugą Bogdanką. Swój kolejny mecz stołeczny zespół rozegra 18 stycznia o godz. 14.45 z Resovią.

Aleksander Śliwka Artur Szczepanski/REPORTER East News

Aleksander Śliwka Piotr Matusewicz East News

Aleksander Śliwka i Nikola Grbić. Więcej pisać nie trzeba... PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP