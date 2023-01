PlusLiga. Erik Shoji przedłużył kontrakt

- Organizacyjnie mamy tu wszystko, czego można by oczekiwać. Patrząc na to, że najbliższy sezon będzie tym przed igrzyskami olimpijskimi, jest to dla mnie idealne miejsce, mam tutaj możliwość gry w mocnej drużynie, lidze prezentującej wysoki poziom i walce o najwyższe cele zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i międzynarodowych - zaznaczył.

Erik Shoji szczerze o grze w Polsce

Doświadczony siatkarz zna więc doskonale smak gry w różnych środowiskach. Jak zastrzegł, to właśnie PlusLiga jest dla niego wyjątkowym miejscem. - Kocham Polskę, ludzi tutaj, widzę ich pasję do siatkówki i dla mnie to coś niesamowitego móc przebywać w takim środowisku. W Polsce podoba mi się wszystko, to jak ważna dla was jest siatkówka, jak mocna jest liga i jacy są cudowni kibice - przekonywał.