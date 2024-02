Mateusz Bieniek znów się pokazał. Ale przyćmili go inni kadrowicze Grbicia

Zawiercianie nie tracą dystansu do Jastrzębskiego Węgla. Na zwycięstwo lidera PlusLigi w Lubinie odpowiedzieli świetnym spotkaniem w Lublinie . W dodatku pokonali rywala, który może być ich finałowym rywalem w TAURON Pucharze Polski.

Do szóstki Aluronu CMC Warty Zawiercie na sobotnie spotkanie wrócił Mateusz Bieniek . Reprezentacyjny środkowy w ostatnich meczach odpoczywał, drużyna bez niego walczyła między innymi w ćwierćfinale Pucharu Polski . Ale to siatkarze z Lublina lepiej rozpoczęli spotkanie. Kiedy udało im się podbić atak Bieńka, a kontratak skończył Damian Schulz , prowadzili 7:4.

Zawiercianie zaczęli odrabiać straty przy zagrywkach Karola Butryna. Ostatecznie to jego atak dał remis 12:12. Atakujący kończył ważne piłki, zdobył w pierwszej partii aż dziewięć punktów. Ważną rolę odegrał też Bieniek, to po jego asie serwisowym goście objęli prowadzenie 19:17. W końcówce to samo zrobił jeszcze Butryn, skończyło się wygraną ich zespołu 25:21.