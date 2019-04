Środkowy reprezentacji Polski siatkarzy Mateusz Bieniek po sezonie rozstaje się z ekipą Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 25-letni mistrz świata z 2018 roku potwierdził to w rozmowie z RMF FM.

Zdjęcie Mateusz Bieniek /Wojciech Rejdych /Newspix

- Mój kontrakt wygasa z końcem rozgrywek. Odchodzę z Zaksy. Nie powiem gdzie, bo na razie nie mogę, ale już trąbią o tym wszyscy, są doniesienia - powiedział Bieniek w wywiadzie dla rozgłośni.



Reklama

- Wiem, że za mnie przyjdzie tutaj dobre zastępstwo. Spędziłem trzy świetne lata w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo dużo zdobyliśmy wspólnie, bo i mistrzostwo i dwa razy Puchar Polski. Mam nadzieję, że po sezonie będę podwójnym mistrzem Polski. W Kielcach też byłem trzy lata. Teraz potrzebuję zmiany i nowych wyzwań, dlatego opuszczam Zaksę - dodał środkowy reprezentacji.



Według "La Gazzetta dello Sport" nowym klubem Polaka ma być słynne włoskie Cucine Lube Civitanova. Bieniek nie potwierdza tych informacji.



- Nie powiem do jakiej ligi idę. Czuję jednak, że chcę zrobić krok do przodu. Chcę iść do zespołu, który zagwarantuje mi również walkę o trofeum w Lidze Mistrzów. Tego nie mam. A to jest jedno z moich największych marzeń, żebym mógł walczyć z powodzeniem w najważniejszych rozgrywkach - zaznaczył nasz siatkarz.



- Z Kędzierzynem-Koźlem co prawda byliśmy rok temu w Final Four, aczkolwiek czegoś nam zabrakło. W tym sezonie z kolei odpadliśmy wcześniej z Ligi Mistrzów. Chcę poznać też trochę świata, innej kultury, coś zmienić. Nie jestem taki, żeby siedzieć cały czas w jednym miejscu. Raczej nie będę drugim Mariuszem Wlazłym, który w jednym klubie spędzi piętnaście lat. Ciągle będę szukał dla siebie jakiś nowych wyzwań - powiedział Bieniek.



Zobacz cały wywiad z Mateuszem Bieńkiem na rmf24.pl