Mateusz Bieniek pogrążył byłych kolegów. A później wyznał czego mu zabrakło

Mateusz Bieniek ma za sobą trudne miesiące - doświadczony środkowy doznał urazu podczas finału Ligi Narodów, a kontuzja wykluczyła go z gry na mistrzostwach Europy i w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Siatkarz przegapił też inaugurację sezonu PlusLigi , do którego przystąpił w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.

Bieniek do "Jurajskich Rycerzy" dołączył po trzech latach spędzonych w Skrze Bełchatów, przeciwko której zagrał w ostatniej rundzie PlusLigi. Środkowy kapitalnie spisał się w tym meczu - wywalczył 11 punktów, w tym cztery blokiem i został wyróżniony nagrodą dla MVP spotkania, które Warta wygrała 3:0. Po zakończeniu starcia 29-latek, który świetną postawą "pogrążył" swoich byłych kolegów ocenił, co było kluczem do sukcesu w niedzielnym meczu.

Mieliśmy mecz pod kontrolą i oby tak dalej. Zagrywka wyglądała naprawdę dobrze. Musimy pracować, żeby ona wyglądała tak cały czas, bo mamy zespół, który ma możliwości zagrywać cały czas na wysokim poziomie ~ mówił cytowany przez siatka.org.

Utytułowany siatkarz docenił też rywali. Wyznał, że bardzo dobrze wspomina czas spędzony w Bełchatowie.

"To były fajne trzy lata. Zabrakło sukcesów. Wiem, że jest wszystko na dobrej drodze do powrotu do normalności. Trzymam za nich kciuki, żeby było normalnie, bo ten zespół zasługuje, żeby grać o najwyższe cele" - zaznaczył.

Skra Bełchatów doceniona przez Michała Winiarskiego. "Spodziewałem się ciężkiego spotkania"

Skrę docenił także trener Warty, Michał Winiarski. Jego zdaniem zespół z Bełchatowa nie ma nic do stracenia w meczach z wyżej notowanymi rywalami, dlatego prezentuje się dobrze.

"Oni mają problem z zespołami teoretycznie słabszymi od nich. Tam gubią punkty. Dlatego spodziewałem się bardzo ciężkiego spotkania. Jestem bardzo zadowolony w kontekście walki o puchar, że dopisujemy kolejne trzy punkty" - zadeklarował.

Siatkarze Skry kolejne spotkanie rozegrają w sobotę 23 grudnia, kiedy to powalczą o punkty z Czarnymi Radom. Warta Zawiercie z kolei 21 grudnia zmierzy się z Craiovą w Pucharze CEV, a do zmagań w PlusLidze wróci 30 grudnia meczem z Jastrzębskim Węglem.



Mateusz Bieniek w barwach Skry Bełchatów / Mateusz Jagielski/East News / East News

Mateusz Bieniek w meczu z Kanadą / AFP

Mateusz Bieniek w barwach reprezentacji Polski / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto / AFP