Mariusz Wlazły , mistrz świata z roku 2014 i dziewięciokrotny mistrz Polski w barwach Skry Bełchatów kończy karierę. Niemal 40-letni siatkarz ogłosił swą decyzję na konferencji prasowej po meczu swego aktualnego klubu Trefla Gdańsk z Projektem Warszawa . Koniec kariery Mariusza Wlazłego to bardzo ważne wydarzenie w historii polskiej siatkówki.

W 2020 r. Wlazły został wybrany najlepszym siatkarzem 20-lecia PlusLigi. W bieżącym sezonie Wlazły więcej niż na boisku spędzał na ławce rezerwowych, chociaż gdy trzeba była zastąpić młodszych kolegów na boisku też dawał radę, zagrał mecz nr 500 w polskiej ligi siatkówki. Sam żartował, że dołączył do klubu "500 plus". "Szampon" poświęcił się dla drużyny z rasowego atakującego przemienił się w przyjmującego. Wlazły przez 20 lat występów na parkietach zdobył 7577 punktów i jest bezdyskusyjnym liderem wszelkich rankingów wszech czasów. Pytany o obecną rolę w drużynie i czy boli go, że wiele czasu spędza wśród rezerwowych Wlazły mówił Interii kilka miesięcy temu: