Ma polskie korzenie, reprezentuje inny kraj. Teraz w końcu zagra w Polsce, oto kulisy

Indykpol AZS Olsztyn, który poprzedni sezon ligowy zakończył na dopiero dziewiątym miejscu, po sezonie przeszedł kilka roszad. Do drużyny dołączył m.in. nowy atakujący, Arthur Szwarc. Dla 30-latka będzie to pierwsza przygoda z PlusLigą, chociaż ten w Polsce bywał wielokrotnie. Jego rodzice pochodzą bowiem z kraju nad Wisłą - lata temu wyemigrowali do Kanady, gdzie w Toronto przyszedł na świat Arthur. Teraz jego tata mieszka w okolicach Kielc, z kolei na Warmii ma rodzinę ze strony mamy.

"Mam tutaj rodzinę i bliskich przyjaciół, którzy mam nadzieję, że również będą mogli uczestniczyć w emocjonujących meczach, jakie czekają nas w Polsce. Chcę po prostu poczuć atmosferę, sprawdzić swoje możliwości i podejść do tego z nową energią oraz świeżym spojrzeniem" - wyznał po ogłoszeniu transferu do Indykpolu.

PlusLiga. Arthur Szwarc zdradził, dlaczego zagra w Polsce

Szwarc ma polskie korzenie, ale wybrał grę dla reprezentacji Kanady, z którą przed rokiem wystąpił w turnieju olimpijskim. Przed trwającym sezonem wprawdzie nie otrzymał powołania do szerokiej kadry na Ligę Narodów, ale niedawno dołączył do kolegów z drużyny narodowej, o czym teraz opowiedział w rozmowie z plusliga.pl.

Aktualnie jestem na zgrupowaniu reprezentacji Kanady przygotowującej się do MŚ na Filipinach i mam dużą nadzieję, że może załapię się do drużyny na ten turniej. Myślę, że to się wyjaśni już w niedługim czasie

Jak dodał 30-latek, otrzymał pozwolenie od sztabu na to, by po sezonie klubowym (ostatnie trzy lata spędził we włoskim Mint Vero Volley Monza), zrobić sobie dłuższe wakacje.

Podczas wywiadu atakującego zapytano także o kulisy transferu do Indykpolu. Dlaczego Szwarc debiutuje w PlusLidze dopiero po dwóch latach spędzonych we Francji i sześciu w lidze włoskiej?

"Dużo rzeczy działo się w tym temacie, ale faktycznie zawsze moim marzeniem było, żeby zagrać w Polsce. Klub z Olsztyna dopytywał się o mnie jeszcze wtedy jak grałem na pozycji środkowego. Dla mnie ważne jest to, że mam blisko Olsztyna dużo członków rodziny, bo nie tylko dziadków, którzy mieszkają niedaleko, ale też kuzynów, którzy mieszkają w Olsztynie. Dla mnie to jest ogromne przeżycie i radość, żeby zagrać w Polsce, żeby każdy z rodziny mógł zobaczyć moją grę" - odpowiedział.

Reprezentant Kanady wyjaśnił, że oferty z Polski otrzymywał już wcześniej, ale nie mógł zmienić klubu, ponieważ był związany dłuższym kontraktem we Włoszech. W bieżącym roku zaproponowano mu z kolei transfer do jednego z klubów w Korei Południowej.

Wolałem jednak grać w Polsce, bo uważam, że to jest dla mnie taka duża szansa. Później mógłbym żałować, że wcześniej tu nie zagrałem, więc wolałem już teraz spróbować, zobaczyć i pokazać się z jak najlepszej strony

Szwarc nie będzie pierwszym Kanadyjczykiem w PlusLdze - w Bogdance LUK Lublin w sezonie 2025/2026 będą występowali Fynnian McCarthy i Daenan Gyimah, z kolei w Asseco Resovii Rzeszów Danny Demyanenko. Jak zauważył nowy atakujący Indykpolu, dla zagranicznych siatkarzy Polska jest atrakcyjnym kierunkiem, ponieważ ci wiedzą, że "tu jest spokojnie".

"Jest też bardzo dobre jedzenie i ogólnie wszystko jest fajne. Żyje się tu inaczej niż we Włoszech, czy jak jedzie się do Japonii. Słyszałem od każdego tylko dobre słowa o PlusLidze i Polsce. Zgadzam się z tymi opiniami, bo sam znam dobrze Polskę. Ten kraj jest dla mnie jak drugi dom" - dodał.

