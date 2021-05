Atakujący reprezentacji Polki Łukasz Kaczmarek będzie kontynuować grę w zespole Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle - poinformował klub. - Celem na następny sezon jest odzyskanie tytułu - stwierdził sam zainteresowany.

Przyznał, że do pozostania na czwarty sezon w Kędzierzynie-Koźlu w dużej mierze przekonała go atmosfera, jaka panuje w klubie oraz zachowanie władz Zaksy, gdy miał on poważne problemy zdrowotne.

- Jesteśmy jedną wielką rodzina, która wspólnie pracuje na każdy sukces. Dlatego czuję się tutaj świetnie - powiedział zawodnik dla oficjalnej strony klubowej.

Pomocna dłoń klubu

27-latek podkreślił, że to właśnie w Kędzierzynie-Koźlu podano mu pomocną dłoń, gdy "stał na krawędzi i nie było pewności, czy będzie mógł kontynuować siatkarską karierę".

Dodał, że w tym mieście dobrze też żyje się jego rodzinie.

Zaksa chce nawiązywać do wcześniejszych sukcesów

Zespół z Kędzierzyna-Koźla w minionym sezonie, w składzie z Kaczmarkiem, odniósł historyczny sukces wygrywając Ligę Mistrzów. Jednak w finale play-off polskiej ekstraklasy, w której był najlepszy w rundzie zasadniczej, uległ Jastrzębskiemu Węglowi 0-2.

Jeszcze w trakcie sezonu ZAKSA poinformowała, że kontrakty na sezon 2021/22 podpisali: Korneliusz Banach (libero), Bartłomiej Kluth (atakujący), Krzysztof Rejno (środkowy), Adrian Staszewski (przyjmujący), David Smith (środkowy), Aleksander Śliwka (przyjmujący).

