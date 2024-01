Jeszcze przed startem sezonu wydawało się, że Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ponownie włączy się do walki o wysokie lokaty i od początku rozgrywek będzie regularnie punktowała. Tak się jednak nie stało, a zespół prowadzony przez Tuomasa Sammelvuo boryka się z poważnymi problemami kadrowymi. Kolejne kontuzje trapiące wicemistrzów Polski sprawiały, że ci grali w osłabionym składzie i tracili dystans do czołówki . Na półmetku PlusLigi zajmują 9. miejsce, co oznacza, że nie zagrają w Pucharze Polski i nie obronią wywalczonego przed rokiem trofeum.