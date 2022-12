Łokieć wypadł mu ze stawu. Klub znalazł następcę u rywala

Gruszczyński związał się z bełchatowską drużyną do końca obecnego sezonu. Dla 25-letniego libero, mistrza świata juniorów z 2017 r., będzie to już piąty klub w PlusLidze. Debiutował w niej w AZS-ie Politechnice Warszawskiej. Później spędził dwa lata w Cuprum Lubin i dwa w Indykpolu AZS-ie Olsztyn. Przed początkiem obecnego sezonu przeniósł się do Aluronu.