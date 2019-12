- Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni, choć pewnie drużyna z Warszawy nie - skomentował Wilfredo Leon, siatkarz reprezentacji Polski i Sir Sicoma Monini Perugia po tym, jak jego włoski zespół pokonał w meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów Vervę Warszawa Orlen Paliwa 3:1.

Siatkówka Verva Warszawa Orlen Paliwa - Sir Sicoma Monini Perugia 1:3 w Lidze Mistrzów

As naszej reprezentacji był bezlitosny dla ekipy z Warszawy. Został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.



Zespół prowadzony przez trenera "Biało-Czerwonych" Vitala Heynena nie dał szans Vervie. Spotkanie było prawdziwym świętem siatkówki i obejrzało je z trybun ponad 5500 widzów.



Po meczu powiedzieli:

Andrea Anastasi (trener Vervy): - Żałuję, bo w pewnej części meczu pojawiały się błędy. To przesądziło m.in. o losach pierwszego seta. Staraliśmy się nakładać na nich presję serwisem i moim zdaniem ten cel zrealizowaliśmy. Oczywiście, było trochę błędów, ale takie jest ryzyko. Nie jestem jednak zdenerwowany czy zły. Takie mecze mają nas przygotować do walki o wysokie cele w tym sezonie. Moim zdaniem mamy dobry zespół. Czekamy wciąż na to aż Artur Udrys będzie w pełni formy. Jest już zdrowy, ale nie było czasu na treningi, bo ciągle tylko gramy.

Wilfredo Leon (przyjmujący Perugii): - To było ciężkie spotkanie, bo graliśmy w lidze włoskiej dwa dni temu i nie mieliśmy zbytnio czasu na odpoczynek. To był dobry mecz z obu stron. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni, choć pewnie drużyna z Warszawy nie. Ale to było dobre spotkanie. Mamy więcej doświadczenia w Lidze Mistrzów niż VERVA. Myślę, że to też miało znaczenie.

Bartosz Kwolek (przyjmujący Vervy): - Perugia była do ogrania. Ale ciężko się gra z takimi przeciwnikami, którzy nawet jak nie mają dobrego dnia, to mają takie mechanizmy i automatyzm wypracowane, że w tych ważnych i trudnych momentach potrafią odwrócić losy meczu. Mają też w składzie takie indywidualności, że ciężko czasem cokolwiek w ogóle zrobić, walcząc przeciwko nim. Cieszymy się, że zagraliśmy całkiem niezłe spotkanie. Walczyliśmy, staraliśmy się pokazać z jak najlepszej strony. Moim zdaniem bardziej adekwatny ze względu na przebieg meczu byłby wynik 3:2. Można było wygrać - zarówno pierwszego, jak i czwartego seta i całego spotkanie. Ale Perugia to klasowa drużyna, utytułowana.