Jastrzębski Węgiel gra z Zenitem Kazań w piątej kolejce grupy C Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończył się wygraną jastrzębian 3:2.

Trzeba przyznać, że takiego scenariusza mało kto się spodziewał. Po czterech kolejkach w grupie C, w której jastrzębianie mają za rywali jedną z najpotężniejszych siatkarskich ekip na świecie - Zenit Kazań, to właśnie "Pomarańczowi" są liderem rozgrywek. Podopieczni trenera Slobodana Kovača nie zaznali jeszcze porażki i mają na swym koncie cztery wygrane i 11 punktów. Jastrzębski Węgiel solidnie na to zapracował. Natomiast rosyjski gigant doznał już w tej edycji LM dwóch porażek - najpierw z mistrzem Belgii Greenyard Maaseik na wyjeździe, a następnie na własnym terenie właśnie z Jastrzębskim Węglem.



Okoliczności towarzyszące triumfowi Jastrzębskiego Węgla w Kazaniu były wręcz nieprawdopodobne. Wicemistrzowie Rosji prowadzili w tie-breaku 14:9 i...stracili siedem punktów z rzędu, schodząc z parkietu pokonani.

Pierwsza partia spotkania w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczęła się od równej gry obu zespołów (4:4). Z akcji na akcję gospodarze zaczęli budować swoją przewagę punktową. W ataku bardzo dobrze spisywał się Tomasz Fornal (6:4). Na środku równie dobrze radził sobie Jurij Gladyr (9:7). Do tego ręki w polu serwisowym nie zwalniał Dawid Konarski (11:8). Po rosyjskiej drużynie widać było, że jest nieco zagubiona. Nie potrafiła znaleźć swojego rytmu gry. W drugiej połowie seta Zenit musiał zmierzyć się z mocnymi zagrywkami, tym razem Gladyra (16:12). Jastrzębski Węgiel takiej przewagi punktowej nie dał sobie już wyrwać z rąk, wygrywając 25:18.

Podopieczni Kovača poszli za ciosem i w drugim secie szybko objęli prowadzenie 4:1. W ataku nie do zatrzymania był Fornal. Na zagrywce punktował również Lukas Kampa 7:4. Podopieczni Aleksieja Werbowa przez dłuższy czas nie potrafili znaleźć sposobu, aby zatrzymać gospodarzy. Zespół do walki próbował poderwać Maksym Michajłow (12:12). Od tego momentu do końca już partii toczyła się zacięta walka punkt za punkt - 16:16, 22:22, 28:28.

Zdjęcie Slobodan Kovač i Tomasz Fornal / Andrzej Grygiel / PAP

Jastrzębski Węgiel - Zenit Kazań 2:0 (25:18, 30:28)

Jastrzębski Węgiel: Christian Fromm, Dawid Konarski, Graham Vigrass, Lukas Kampa, Jurij Gladyr, Tomasz Fornal, Jakub Popiwczak (libero).

Zenit: Cwetan Sokołow, Artiom Wolwicz, Wadym Lichoszerstow, Earvin N'Gapeth, Aleksander Butko, Maksym Michajłow, Walentin Gołubiew (libero) oraz Aleksiej Kononow.