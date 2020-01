W meczu IV kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów Halkbank Ankara przegrał z Jastrzębskim Węglem 0:3 (18:25, 18:25, 15:25).

Zespół trenera Slobodana Kovača odniósł czwarte zwycięstwo i z kompletem wygranych prowadzi w grupie C. Jastrzębianie są o krok od awansu co ćwierćfinału. Kropkę nad i mogą postawić już w najbliższej kolejce kiedy to zmierzą się z Zenitem Kazań.



W konfrontacji z Halkbankiem Ankara polski zespół nie miał większych problemów z pokonaniem tureckiej ekipy, która w LM nie zaznała jeszcze smaku zwycięstwa. Przewaga Jastrzębskiego Węgla w każdym z trzech setów nie podlegała dyskusji. Goście mocno dawali się rywalom zagrywką, bardzo dobrze spisywali się w ataku i spokojnie kontrolowali przebieg meczu.



