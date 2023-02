Lider wydostał się z tarapatów. Gwiazdor wychodzi na czoło

Asseco Resovia umacnia się na pozycji lidera siatkarskiej PlusLigi. Co prawda LUK Lublin mocno postawił się jej w dwóch pierwszych setach, ale ostatecznie rzeszowianie wygrali we własnej hali 3:1. Przegrana to spory problem dla gości, którzy tracą dystans do czołowej ósemki. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Torey Defalco.