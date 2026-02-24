Lider PlusLigi wpadł w tarapaty. Odpowiedź rzuciła rywali na deski

Takiej serii zwycięstw, jaką mogła się pochwalić przed przyjazdem do Suwałk Aluron CMC Warta Zawiercie, nie ma nikt w PlusLidze. W stawce, w której co kolejkę zdarzają się niespodzianki, Zawiercianie jako jedyni wygrywają mecz za meczem. Na północ Polski przyjechali z serią siedmiu zwycięstw.

Olbrzymie problemy wicemistrzów Polski. Tak poradzili sobie siatkarze Michała Winiarskiego

We wtorek Michał Winiarski posłał w bój szóstkę, w której znaleźli się Kyle Ensing i Jurij Gladyr, rezerwowi w ostatnich spotkaniach. Od razu jednak Zawiercianie wpadli w tarapaty. Przy zagrywkach Jana Nowakowskiego, a następnie Bartosza Filipiaka, Ślepsk Malow Suwałki objął bowiem prowadzenie 6:1.

Winiarski przerywał grę, ale gospodarze długo mieli seta pod kontrolą. W szczytowym momencie prowadzili siedmioma punktami, z bardzo dobrej strony pokazywał się Brazylijczyk Honorato. Ślepsk prowadził 19:14, potem jeszcze 21:17.

Ale wtedy wicemistrzowie Polski w końcu wrzucili wyższy bieg. Ożywił się Bartosz Kwolek, trzy punkty zdobyli blokiem. Do remisu doprowadzili w ostatniej chwili, przy stanie 23:23, kiedy asem serwisowym popisał się Ensing. Potem wygrali jeszcze dwie akcje - blok Miguela Tavaresa i błąd rywali - a całą partię 25:23.

Ślepsk Malow Suwałki znów liczył na tie-breaka. Aluron CMC Warta Zawiercie rozwiała te nadzieje

Spektakularna pogoń Warty najwyraźniej złamała drużynę z Suwałk. Początek drugiej partii był bowiem dla niej koszmarny. Przy stanie 1:5 trener Ślepska Dominik Kwapisiewicz zmienił lidera drużyny - Filipiaka zastąpił Damian Wierzbicki. Potem były kolejne zmiany, ale nie pomagały, gospodarze przegrywali już 2:10.

I wynik nieco się poprawił, różnica zmalała do pięciu punktów. Zawiercianie nie pozwolili jednak, by zawodnicy Ślepska uwierzyli, że mogą powtórzyć powrót gości z pierwszej partii. Dobrze w ofensywie prezentował się Aaron Russell, swoje w polu zagrywki - mimo braku asów serwisowych - robił Mateusz Bieniek. Warta wygrała 25:19.

Ślepsk Malow, który ostatnio ogłosił spore zmiany przed nowym sezonem - odejdzie m.in. Kwapisiewicz - ostatnie trzy spotkania kończył tie-breakami. Wygrał tylko jeden, ale w ostatnim meczu postawił się mistrzom Polski z Bogdanki LUK Lublin. Dwa przegrane sety z wicemistrzem nie musiały więc jeszcze niczego przesądzać.

I trzecia partia w końcu od początku była wyrównana. W połowie seta Zawiercianie zaczęli jednak budować przewagę. Po punktowym bloku Kwolka objęli prowadzenie 14:10. Końcówka seta, a zarazem spotkania, to już spokojna gra lidera tabeli. Russell dołożył swoje z pola zagrywki, Warta wygrała 25:17. Nagroda dla MVP trafiła do Kwolka.

Bartosz Kwolek Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie Art Service PAP

Bartosz Filipiak ze Ślepska Malow Suwałki Artur Szczepanski/REPORTER East News

