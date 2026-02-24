Lider PlusLigi wpadł w tarapaty. Odpowiedź rzuciła rywali na deski

Damian Gołąb

Damian Gołąb

To mógł być jeden z najlepszych setów Ślepska Malow Suwałki w tym sezonie. We własnej hali jego siatkarze potrafili zdominować lidera PlusLigi, czyli Aluron CMC Wartę Zawiercie. Tyle że skończyło się jednym z najbardziej spektakularnych powrotów sezonu. Drużyna Michała Winiarskiego odrobiła siedmiopunktową stratę, a potem pokazała, skąd wzięła się jej aktualna pozycja w ligowej tabeli.

Siatkarz w czerwonym stroju z numerem 10 wykonuje gest dłonią przy głowie, podczas gdy trzech zawodników w żółtych strojach odwraca się w jego stronę na boisku siatkarskim.
Jakub Popiwczak to w tym sezonie jeden z filarów Aluron CMC Warty ZawiercieArt ServicePAP

Takiej serii zwycięstw, jaką mogła się pochwalić przed przyjazdem do Suwałk Aluron CMC Warta Zawiercie, nie ma nikt w PlusLidze. W stawce, w której co kolejkę zdarzają się niespodzianki, Zawiercianie jako jedyni wygrywają mecz za meczem. Na północ Polski przyjechali z serią siedmiu zwycięstw.

Zobacz również:

Moritz Karlitzek odpowiedział serią świetnych zagrywek na asy serwisowe Wilfredo Leona
Ekstraklasa Mężczyzn

Wilfredo Leon "odpalił", rywal rzucił mu wyzwanie. Zwrot w meczu o podium

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Olbrzymie problemy wicemistrzów Polski. Tak poradzili sobie siatkarze Michała Winiarskiego

    We wtorek Michał Winiarski posłał w bój szóstkę, w której znaleźli się Kyle Ensing i Jurij Gladyr, rezerwowi w ostatnich spotkaniach. Od razu jednak Zawiercianie wpadli w tarapaty. Przy zagrywkach Jana Nowakowskiego, a następnie Bartosza Filipiaka, Ślepsk Malow Suwałki objął bowiem prowadzenie 6:1.

    Winiarski przerywał grę, ale gospodarze długo mieli seta pod kontrolą. W szczytowym momencie prowadzili siedmioma punktami, z bardzo dobrej strony pokazywał się Brazylijczyk Honorato. Ślepsk prowadził 19:14, potem jeszcze 21:17.

    Ale wtedy wicemistrzowie Polski w końcu wrzucili wyższy bieg. Ożywił się Bartosz Kwolek, trzy punkty zdobyli blokiem. Do remisu doprowadzili w ostatniej chwili, przy stanie 23:23, kiedy asem serwisowym popisał się Ensing. Potem wygrali jeszcze dwie akcje - blok Miguela Tavaresa i błąd rywali - a całą partię 25:23.

    Ślepsk Malow Suwałki znów liczył na tie-breaka. Aluron CMC Warta Zawiercie rozwiała te nadzieje

    Spektakularna pogoń Warty najwyraźniej złamała drużynę z Suwałk. Początek drugiej partii był bowiem dla niej koszmarny. Przy stanie 1:5 trener Ślepska Dominik Kwapisiewicz zmienił lidera drużyny - Filipiaka zastąpił Damian Wierzbicki. Potem były kolejne zmiany, ale nie pomagały, gospodarze przegrywali już 2:10.

    Zobacz również:

    Jakub Kochanowski (z lewej) wrócił do gry, ale jego zespół sensacyjnie przegrał we własnej hali
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Bolesny powrót kadrowicza Grbicia. Sensacja w PlusLidze, i to w jakim stylu

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      I wynik nieco się poprawił, różnica zmalała do pięciu punktów. Zawiercianie nie pozwolili jednak, by zawodnicy Ślepska uwierzyli, że mogą powtórzyć powrót gości z pierwszej partii. Dobrze w ofensywie prezentował się Aaron Russell, swoje w polu zagrywki - mimo braku asów serwisowych - robił Mateusz Bieniek. Warta wygrała 25:19.

      Ślepsk Malow, który ostatnio ogłosił spore zmiany przed nowym sezonem - odejdzie m.in. Kwapisiewicz - ostatnie trzy spotkania kończył tie-breakami. Wygrał tylko jeden, ale w ostatnim meczu postawił się mistrzom Polski z Bogdanki LUK Lublin. Dwa przegrane sety z wicemistrzem nie musiały więc jeszcze niczego przesądzać.

      I trzecia partia w końcu od początku była wyrównana. W połowie seta Zawiercianie zaczęli jednak budować przewagę. Po punktowym bloku Kwolka objęli prowadzenie 14:10. Końcówka seta, a zarazem spotkania, to już spokojna gra lidera tabeli. Russell dołożył swoje z pola zagrywki, Warta wygrała 25:17. Nagroda dla MVP trafiła do Kwolka.

      Gigant PlusLigi na skraju. Przyszłość pod znakiem zapytania

      PlusLiga
      23 kolejka
      24.02.2026
      20:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu
      Młody siatkarz w żółtej koszulce klubowej z numerem 2 i licznymi logotypami sponsorów na tle rozmytej hali sportowej, skupiony wyraz twarzy, dynamiczna atmosfera meczu.
      Bartosz KwolekMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Trener siatkówki w granatowej koszulce z logo klubu obserwuje wydarzenia na boisku, w tle rozmyci widzowie oraz siatkarz w stroju sportowym.
      Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty ZawiercieArt ServicePAP
      Bartosz Filipiak ze Ślepska Malow Suwałki
      Bartosz Filipiak ze Ślepska Malow SuwałkiArtur Szczepanski/REPORTEREast News
      Michał Winiarski: Zawodnicy potrzebują regeneracji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja