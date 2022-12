Lider musiał zareagować. Piętrzą się przed nim problemy

Jastrzębski Węgiel od dłuższego czasu musi radzić sobie bez kontuzjowanego Jurija Gladyra . Kilka dni temu urazu stawu skokowego doznał Benjamin Toniutti . Do tej dwójki może dołączyć Łukasz Wiśniewski, który nie dokończył pierwszego seta meczu z Czarnymi .

Spotkanie rozpoczęło się od lekkiej przewagi gości. Jastrzębianie musieli odrabiać trzypunktową stratę. Udało się im doprowadzić do remisu 11:11 po zagraniu Trevora Clevenota z przechodzącej piłki.

Problemy miał za to Stephen Boyer, który skończył tylko jeden z sześciu ataków. Zastąpił go Jan Hadrava i gospodarze zaczęli grać lepiej. Wybić ich z rytmu mogła kontuzja Wiśniewskiego. Środkowy upadł po wyskoku do bloku i opuścił boisko z grymasem na twarzy. Końcówka seta, już bez niego, była wyrównana. Jastrzębianie mieli piłkę setową po tym, jak Eemi Tervaportti zablokował atak Mauricio Borgesa. Wykorzystali już pierwszą okazję i wygrali 25:23.