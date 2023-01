Lider bezlitosny w ligowym klasyku. "Ostra napaść"

Rzeszowianie w pierwszym secie często wykorzystywali też błędy rywali. W końcu jednak goście doszli do głosu, przy zagrywkach Mateusza Bieńka zmniejszyli straty do dwóch punktów. Gospodarze dopilnowali jednak, by rywale zbytnio nie uwierzyli w siebie. Seta wygranego 25:20 zakończył kolejny as serwisowy Muzaja.