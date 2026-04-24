Leon tylko na to czekał, klub oficjalnie poinformował. To już kwestia czasu
Coraz bliżej do końca siatkarskiego sezonu klubowego 2025/2026. Z tego względu coraz głośniej jest na rynku transferowym. Ogromne poruszenie wywołał poranny komunikat Suntory Sunbirds, w którym oficjalnie poinformowano o odejściu Rana Takahashiego. Wiadomość ta jest o tyle ważna, że według nieoficjalnych informacji w przyszłym sezonie będzie występować po jednej stronie siatki z Wilfredo Leonem.
W decydującą fazę wchodzą siatkarskie rozgrywki klubowe w sezonie 2025/2026. W weekend rozpocznie się rywalizacja finałowa w PlusLidze, a o złoto podobnie jak przed rokiem powalczą Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Bogdanka LUK Lublin. Do tego za trzy tygodnie odbędzie się turniej Final Four Ligi Mistrzów.
Nie inaczej sprawa wygląda w Japonii, gdzie tamtejsza SV League z początkiem maja rozpocznie fazę play-off w celu wyłonienia mistrza kraju. Co ciekawe, mimo kluczowego momentu sezonu kluby decydują się na pierwsze odsłonięcia kart ws. przyszłości. Pojawiają się pierwsze komunikaty dotyczące m.in. zawodników.
Choć siatkarski rynek transferowy rządzi się swoimi prawami, a większość prawdziwych hitów nieoficjalnie przedostaje się na zewnątrz bardzo szybko, to jednak oficjalne informacje są najważniejsze. I w piątkowy poranek czasu polskiego pojawiła się bardzo ważna - szczególnie dla wspomnianej ekipy z Lublina.
Takahashi odchodzi z Suntory Sunbirds. To oficjalne
Suntory Sunbirds, czyli jedna z najmocniejszych drużyn ligi japońskiej przekazała, że po sezonie odejdzie Ran Takahashi. Tym samym potwierdzają się doniesienia sprzed kilku tygodni, gdy w przestrzeni medialnej przyjmującego połączono z właśnie Bogdanką LUK Lublin.
- Po zakończeniu sezonu 2025-26 Ran Takahashi opuści drużynę. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie - przekazano.
W ten sposób wielce prawdopodobny staje się scenariusz, że w przyszłym roku 24-latek będzie grać po jednej stronie siatki z Wilfredo Leonem na parkietach polskiej PlusLigi. Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień należy jednak nieco poczekać. Zazwyczaj kluby o roszadach w swoich zespołach informują po zakończeniu sezonu i w trakcie wakacyjnej przerwy.