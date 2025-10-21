Historia Wilfredo Leona to historia na film. W wieku 17 lat sięgnął po wicemistrzostwo świata z reprezentacją Kuby. Było to w 2010 roku. Kilka lat później wsiadł w samolot i opuścił swoją ojczyznę na zawsze. - "Rezygnacja z gry w kadrze Kuby była spowodowana wieloma różnymi czynnikami, o których nie chciałbym mówić publicznie, ale oczywiście jednym z nich była chęć bycia lepszym sportowcem, co tam byłoby niemożliwe" - opowiadał kilka lat temu Wilfredo Leon, cytowany przez portal plusliga.pl.

Leon w 2014 roku podpisał kontrakt z Zenitem Kazań, z którym - przez cztery sezony - święcił wielkie triumfy. Cztery razy został mistrzem Rosji i tyle samo razy wygrywał siatkarską Ligę Mistrzów. W 2018 roku podjął decyzję o wyjeździe do Włoch i skorzystał z oferty Sir Safety Perugia. Zarabiał tam 1,4 mln dolarów rocznie, co czyniło go najlepiej zarabiającym siatkarzem na świecie.

W Rosji mógł zarabiać podobne pieniądze, ale przyznał, że potrzebuje zmiany otoczenia. - To była ich wspólna decyzja. Z punktu widzenia kobiety z małym dzieckiem można zrozumieć jego żonę. Przez większość czasu jest sama w kraju, w którym śnieg pada przez sześć miesięcy. Życie we Włoszech jest zupełnie inne. Moim zdaniem ten czynnik był najważniejszy - powiedział Władimir Alekno, który był wówczas trenerem zespołu z Kazania.

Sensacyjny powrót Leona do Rosji o krok. Bajeczny kontrakt na stole

Leon spędził we Włoszech sześć lat, ale w międzyczasie pojawiały się informacje o jego powrocie do Rosji. Przyjmujący podpisał pierwszą umowę z Perugią na dwa lata, ale po roku zrobiło się głośno o jego powrocie do rosyjskiej Superligi. I wydaje się, że było bardzo blisko wielkiego powrotu na rosyjskie parkiety w 2020 roku. Tym bardziej, że w sprawy zaangażował się gazowy gigant.

Rozmawiamy z Zenitem Kazań, Zenitem Sankt Petersburg i Perugią. Padły propozycje "gazpromowskie", ale jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Jestem w Rosji, spotykam się z przedstawicielami wszystkich klubów, które są zainteresowane. To normalny proces, dopóki nie skończy się zaakceptowaniem przez Wilfredo jednego z wariantów, każda propozycja jest otwarta

Ostatecznie Leon przedłużył kontrakt we Włoszech o kolejne dwa lata. Według dziennikarzy kwota nowego kontwyniosła 1,2 miliona euro, plus premie i umowy reklamowe. W Rosji miał zarabiać zdecydowanie więcej. Zenit Sankt Petersburg miał mu oferować około 2 milionów euro rocznie. Z kolei klub z Kazania niewiele mniej.

- Jestem bardzo szczęśliwy! Możemy już ogłosić, że będę graczem Perugii przez kolejne dwa sezony. Tego właśnie chciałem, dziękuję klubowi i czekam na naszych fanów w PalaBarton. Moja przygoda z Perugią trwa! - przyznał po przedłużeniu umowy reprezentant Polski.

Klub z Sankt Petersburga podchody pod kontrakt z Leonem robił także na przełomie 2021 i 2022 roku. Wówczas władze Sir Safety Perugia szybko zareagowali na doniesienia i przedłużyli kontrakt ze swoją gwiazdą do 2025 roku.

Ostatecznie Leon rozstał się z Perugią po zakończeniu sezonu 2023/24. - "Moja historia w Perugii dobiegła końca. Jest wiele osób, które warto tutaj wspomnieć i podziękować, ale przede wszystkim chcę bardzo wyrazić uznanie dla tej ekipy. Ciężko byłoby wymienić wszystkich, z którymi pracowałam przez te 6 sezonów, ale mam Was wszystkich w moim sercu i pamięci, i chcę podziękować" - podkreślił siatkarz.

Leon od sezonu 2024/25 reprezentuje barwy LUK Bogdanki Lublin. Już w swoim pierwszym sezonie na polskich parkietach wywalczył mistrzostwo Polski. Nieoficjalnie ustalono, że Leon w klubie z Lublina zarabia 800-900 tys. euro. Więcej zarobiłby na pewno w Turcji czy Azji, ale pieniądze nie były dla niego najważniejsze.

