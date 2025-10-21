Partner merytoryczny: Eleven Sports

Leon mógł wrócić do Rosji. Zapachniało sensacyjnym transferem. Gigantyczna podwyżka

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy świata od wielu lat. Nic dziwnego, że reprezentant Polski kuszony jest lukratywnymi kontraktami. W Europie swoje pierwsze kroki stawiał w Zenicie Kazań i tam jego nazwisko stało się prawdziwą marką. Nic dziwnego, że później rosyjskiej kluby także chciały pozyskać gwiazdę LUK Bogdanki Lublin.

Wilfredo Leon był gwiazdą Zenita Kazań
Wilfredo Leon był gwiazdą Zenita KazańMatteo CiambelliAFP

Historia Wilfredo Leona to historia na film. W wieku 17 lat sięgnął po wicemistrzostwo świata z reprezentacją Kuby. Było to w 2010 roku. Kilka lat później wsiadł w samolot i opuścił swoją ojczyznę na zawsze. - "Rezygnacja z gry w kadrze Kuby była spowodowana wieloma różnymi czynnikami, o których nie chciałbym mówić publicznie, ale oczywiście jednym z nich była chęć bycia lepszym sportowcem, co tam byłoby niemożliwe" - opowiadał kilka lat temu Wilfredo Leon, cytowany przez portal plusliga.pl.

Leon w 2014 roku podpisał kontrakt z Zenitem Kazań, z którym - przez cztery sezony - święcił wielkie triumfy. Cztery razy został mistrzem Rosji i tyle samo razy wygrywał siatkarską Ligę Mistrzów. W 2018 roku podjął decyzję o wyjeździe do Włoch i skorzystał z oferty Sir Safety Perugia. Zarabiał tam 1,4 mln dolarów rocznie, co czyniło go najlepiej zarabiającym siatkarzem na świecie.

W Rosji mógł zarabiać podobne pieniądze, ale przyznał, że potrzebuje zmiany otoczenia. - To była ich wspólna decyzja. Z punktu widzenia kobiety z małym dzieckiem można zrozumieć jego żonę. Przez większość czasu jest sama w kraju, w którym śnieg pada przez sześć miesięcy. Życie we Włoszech jest zupełnie inne. Moim zdaniem ten czynnik był najważniejszy - powiedział Władimir Alekno, który był wówczas trenerem zespołu z Kazania.

Sensacyjny powrót Leona do Rosji o krok. Bajeczny kontrakt na stole

Leon spędził we Włoszech sześć lat, ale w międzyczasie pojawiały się informacje o jego powrocie do Rosji. Przyjmujący podpisał pierwszą umowę z Perugią na dwa lata, ale po roku zrobiło się głośno o jego powrocie do rosyjskiej Superligi. I wydaje się, że było bardzo blisko wielkiego powrotu na rosyjskie parkiety w 2020 roku. Tym bardziej, że w sprawy zaangażował się gazowy gigant.

Rozmawiamy z Zenitem Kazań, Zenitem Sankt Petersburg i Perugią. Padły propozycje "gazpromowskie", ale jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Jestem w Rosji, spotykam się z przedstawicielami wszystkich klubów, które są zainteresowane. To normalny proces, dopóki nie skończy się zaakceptowaniem przez Wilfredo jednego z wariantów, każda propozycja jest otwarta
mówił na łamach Onetu menedżer Leona, Andrzej Grzyb.

Ostatecznie Leon przedłużył kontrakt we Włoszech o kolejne dwa lata. Według dziennikarzy kwota nowego kontwyniosła 1,2 miliona euro, plus premie i umowy reklamowe. W Rosji miał zarabiać zdecydowanie więcej. Zenit Sankt Petersburg miał mu oferować około 2 milionów euro rocznie. Z kolei klub z Kazania niewiele mniej.

- Jestem bardzo szczęśliwy! Możemy już ogłosić, że będę graczem Perugii przez kolejne dwa sezony. Tego właśnie chciałem, dziękuję klubowi i czekam na naszych fanów w PalaBarton. Moja przygoda z Perugią trwa! - przyznał po przedłużeniu umowy reprezentant Polski.

Klub z Sankt Petersburga podchody pod kontrakt z Leonem robił także na przełomie 2021 i 2022 roku. Wówczas władze Sir Safety Perugia szybko zareagowali na doniesienia i przedłużyli kontrakt ze swoją gwiazdą do 2025 roku.

Ostatecznie Leon rozstał się z Perugią po zakończeniu sezonu 2023/24. - "Moja historia w Perugii dobiegła końca. Jest wiele osób, które warto tutaj wspomnieć i podziękować, ale przede wszystkim chcę bardzo wyrazić uznanie dla tej ekipy. Ciężko byłoby wymienić wszystkich, z którymi pracowałam przez te 6 sezonów, ale mam Was wszystkich w moim sercu i pamięci, i chcę podziękować" - podkreślił siatkarz.

Leon od sezonu 2024/25 reprezentuje barwy LUK Bogdanki Lublin. Już w swoim pierwszym sezonie na polskich parkietach wywalczył mistrzostwo Polski. Nieoficjalnie ustalono, że Leon w klubie z Lublina zarabia 800-900 tys. euro. Więcej zarobiłby na pewno w Turcji czy Azji, ale pieniądze nie były dla niego najważniejsze.

Zobacz również:

Klemen Cebulj rozpoczyna kolejny sezon w Asseco Resovii. Do drużyny latem dołączył Artur Szalpuk (w kółku)
Ekstraklasa Mężczyzn

To oni mogą zdetronizować Wilfredo Leona. Ale jest zagrożenie. Nowa rzeczywistość

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Polsat SportPolsat Sport
Wilfredo Leon został gwiazdą Bogdanki LUK Lublin i całej PlusLigi
Wilfredo Leon został gwiazdą Bogdanki LUK Lublin i całej PlusLigiPiotr Matusewicz/East NewsEast News
Wilfredo Leon
Wilfredo LeonMichal Janek/REPORTEREast News
Koszykarz w czarnej koszulce z zamkniętymi oczami, stojący na hali sportowej, w tle widownia i elementy infrastruktury sportowej.
PlusLiga jeszcze nie wystartowała, a tutaj taki cios w LeonaMateusz BireckiEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja