Leon i spółka stracili złoto. Polski siatkarz ripostuje, przypomniał o problemach

Przed rokiem Bogdanka LUK Lublin sięgnęła po niespodziewane, pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Rozprawiła się wówczas z Aluron CMC Wartą Zawiercie w czterech meczach. W tym sezonie rywalizacja o złoto okazała się jeszcze bardziej zacięta.

Do wyłonienia mistrza kraju po raz pierwszy od 13 lat potrzebnych było aż pięć spotkań. Decydujące, w niedzielę w Sosnowcu, obrońcy tytułu rozpoczęli wyśmienicie. Rozbili gospodarzy 25:15. Okazało się jednak, że to była ostatnia wygrana przez Lublinian partia w tych finałach.

- Pokazaliśmy, że chcemy walczyć o złoto i myślę, że z tego seta możemy być zadowoleni. W drugim secie do pewnego momentu mieliśmy prowadzenie, potem wszedł jeden, drugi zawodnik Zawiercia na zagrywkę, zrobił różnicę i odmieniły się losy gry. Brawo dla Zawercia, zasłużyli sobie na to swoją postawą przez cały sezon, bo uważam, że byli najrówniejszą drużyną w tym sezonie - przyznaje Marcin Komenda.

Marcin Komenda o finale PlusLigi. "Musieliśmy ryzykować"

Kapitan i rozgrywający Bogdanki LUK nie uciekał od pochwał dla swoich rywali, mimo że i jego zespół był blisko drugiego z rzędu złota. Po dotkliwej porażce w pierwszym meczu podniósł się i prowadził 2:1. Zmarnował jednak szansę na ostateczny triumf najpierw w czwartym, a potem i piątym meczu finałowej rywalizacji.

W ostatniej odsłonie walki o medal Lublinian zawiodła zagrywka. Popełnili w tym elemencie aż 27 błędów - można więc powiedzieć, że tylko tym elementem oddali rywalom więcej niż jednego seta. Ryzyko się nie opłaciło, bo w zamian zyskali tylko trzy asy serwisowe.

- Tak to jest, kiedy gra się przeciwko takiemu zespołowi. Trzeba cały czas wywierać presję, jak się tego nie robi, to oni to doszczętnie wykorzystają. Musieliśmy ryzykować, nie "siedziało" nam to tym razem. Natomiast daliśmy z siebie wszystko, po prostu rywale byli lepsi. Żałuję i tego meczu, i poprzedniego. Natomiast to, że Zawiercie wygrało te spotkania, wynikało ze świetnej postawy tej drużyny. Żeby wygrać, musielibyśmy zagrać dwa ostatnie mecze idealnie - uważa Komenda.

Bogdanka LUK Lublin straciła tytuł. Kapitan podkreśla: "Szanujmy ten srebrny medal"

Siatkarz, który wkrótce skończy 30 lat, nie zamierza jednak załamywać rąk nad porażką swojej drużyny. Wręcz przeciwnie, od razu po finałach starał się doceniać, że Bogdanka LUK po raz kolejny dotarła tak daleko.

To w końcu dopiero drugi medal w krótkiej historii klubu. Do tego Wilfredo Leon i spółka sięgnęli w tym sezonie po dwa puchary na krajowym podwórku. W pierwszej w historii kampanii drużyny w Lidze Mistrzów dotarli do ćwierćfinału, przegrywając z PGE Projektem Warszawa - tym rywalom zrewanżowali się w półfinałach PlusLigi.

Tego wszystkiego dokonali mimo problemów kadrowych, z którymi musiał sobie radzić trener Stephane Antiga. Na długo w tym sezonie wypadali m.in. atakujący Kewin Sasak i Mateusz Malinowski, a także środkowy Daenan Gyimah. Z problemami z dłonią zmagał się Leon, a w decydujących spotkaniach finałowych uraz wykluczył z gry Hilira Henno. Doszło do tego, że Antiga musiał ratować się Mikołajem Sawickim, który dopiero w marcu wrócił do treningów po niesłusznym zawieszeniu za doping.

- Teraz jest smutek, bo każdy chce wygrywać, ale sezon był fenomenalny. Wygraliśmy Puchar i Superpuchar, w lidze zajęliśmy drugie miejsce. Nie ma co się tłumaczyć problemami, ale mieliśmy ich dużo. Nie mówię, że cokolwiek przegraliśmy przez problemy, ale trzeba wziąć je też pod uwagę. Nawet w finałach. Szanujmy ten srebrny medal. Myślę, że za tydzień, dwa docenimy ten krążek, bo dużo potu zostawiliśmy, żeby go zdobyć - przekonuje Komenda.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Marcin Komenda fot. Piotr Sumara/PlusLiga materiały prasowe

