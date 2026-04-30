Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała pierwszy finałowy mecz PlusLigi z Bogdanką LUK Lublin w stosunku 3:0, stawiając tym samym rywali w mało komfortowej sytuacji. Ewentualna porażka obrońców tytułu w drugim meczu sprawiłaby, że podopieczni Michała Winiarskiego w trzecim meczu stanęliby przed szansą przypieczętowania tytułu przed własną publicznością. Tak się nie stanie, bo drużyna z Lubelszczyzny w środę wygrała 3:1 i już teraz wiadomo, że zostaną rozegrane jeszcze co najmniej dwa mecze. Rywalizacja finałowa toczy się bowiem do trzech zwycięstw.

W przegranym starciu z Bogdanką z bardzo dobrej strony pokazał się Bartłomiej Bołądź, który do dorobku drużyny dołożył aż 27 punktów, atakujący Warty był zresztą najlepiej punktującym siatkarzem na boisku. Jego wyczyn przyćmił jednak Wilfredo Leon - przyjmujący drużyny z Lublina wprawdzie zanotował na swoim koncie 22 "oczka", ale poprowadził kolegów do zwycięstwa, po spotkaniu doceniono zresztą jego występ, przyznając mu nagrodę MVP.

Bartłomiej Bołądź doceni grę Wilfredo Leona i spółki

Bołądź po przegranym meczu stanął do wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej i zareagował na to, co zrobił Leon razem z kolegami. Atakujący reprezentacji Polski docenił występ rywali, ale zarazem nie gryzł się w język odnosząc się do postawy swojej drużyny.

"Trzeba pogratulować przeciwnikom tego zwycięstwa. My mieliśmy swoje szanse, ale w każdym elemencie popełnialiśmy za dużo błędów. Wracamy do domu, musimy się zregenerować. Wierzę, że nasi kibice poniosą nas do zwycięstwa" - zaznaczył.

O komentarz poproszono także jego reprezentacyjnego kolegę, Leona. Urodzony na Kubie przyjmujący zauważył, że widać poprawę w grze Bogdanki, ale nie oznacza to, że jest ona już idealna.

Zadowoleni jesteśmy, że wygraliśmy, bo jeszcze wrócimy do naszego miasta, by bronić mistrzostwa. Dzisiaj zagraliśmy lepiej, ale musimy przeanalizować i to, co zrobiliśmy dobrze i to, co trzeba poprawić. W tym zwycięstwie niewątpliwie pomogli nam kibice wspaniałym dopingiem

Kolejny mecz finałowy zostanie rozegrany 2 maja o godz. 14:45 w Sosnowcu (tam swoje mecze tego etapu rywalizacji rozgrywa Warta), czwarte spotkanie zaplanowano na 6 maja w Lublinie. Jeśli po tych dwóch starciach stan rywalizacji wyniesie 2:2, decydujące spotkanie czeka nas w Sosnowcu 10 maja.

