Legendarny trener wprost po walce o medal. "Daję trzy miliony Leonowi i robi różnicę"

Damian Gołąb, Interia Sport: Jest pan rozczarowany postawą Asseco Resovii Rzeszów w rywalizacji o brązowy medal PlusLigi? Zwłaszcza w meczach we własnej hali nie nawiązała większej walki z PGE Projektem Warszawa.

Jan Such, były siatkarz i trener Resovii: Tak, jestem rozczarowany. Nie samym wynikiem, ale grą. Rozumiem, że można przegrać, nie można też odmówić siatkarzom, że chcieli walczyć, ale byli po prostu słabsi. Nie ma co dyskutować.

Przez dużą część sezonu Resovia była niepokonana we własnej hali. W półfinałach i rywalizacji o trzecie miejsce przegrała wszystkie mecze u siebie, łącznie w trzech spotkaniach ugrała tylko seta.

- Przez 40 lat byłem trenerem i byłem oceniany, więc teraz, na emeryturze, też mogę się wypowiedzieć. Zaznaczam, że to tylko moje zdanie, ale uważam, że nie trafiliśmy z formą. Pozostaje kwestia tego, czy treningi były dobrze dobrane, czy został wykonany okres przygotowawczy pod występy w fazie play-off. Resovia cały czas kręciła się koło czwartego, piątego miejsca, ta różnica nie miała większego znaczenia. Całą PlusLigę przegrała w play-offach. Grała coraz słabiej. Dwa mecze z Projektem Warszawa przed własną publicznością to sety przegrywane do 14, do 15. Ostatni mecz to była już bardzo wyraźna porażka. A wcześniej w lidze i Pucharze Polski Resovia wygrała z Warszawą trzy razy po 3:0. Co się stało? Moje pytanie brzmi, czy zespół był dobrze przygotowany.

Dla mnie wzorem dobrze budowanej drużyny jest Warta Zawiercie i to, co robi prezes Kryspin Baran. Zespołu nie przebudowuje się z roku na rok, a przez trzy, cztery lata. Po sezonie wymienia się dwa, maksymalnie trzy ogniwa, oczywiście dysponując odpowiednim budżetem. I po trzech, czterech latach gra się w czołówce, walczy o tytuły mistrza Polski. I tak to właśnie się robi w Zawierciu, co obserwuję z satysfakcją. W Rzeszowie mógłbym zapytać, czy na pewno zespół będzie dobrze przebudowany. Ogólnie jestem rozczarowany. Cały czas stawiałem na zespół Resovii, widziałem go nawet w finale z Zawierciem. Pomyliłem się.

Mam swoje lata i chciałbym doczekać czasów takich jak te, gdy zespół prowadził Andrzej Kowal i zdobywał mistrzostwa Polski. Uważam, że ten wynik to rozczarowanie, nie można tego inaczej nazwać.

Jan Such wskazuje: to Asseco Resovia mogła zrobić lepiej. "W pewnym momencie forma uciekła"

Nie był pan zdziwiony, że mecz, który miał przedłużyć nadzieje na zdobycie medalu, Resovia rozpoczęła składem z trzema zawodnikami, którzy przez dużą część sezonu byli rezerwowymi - Michałem Poterą, Jakubem Buckim i Lukasem Vasiną? Dwaj ostatni odmienili losy wcześniejszego meczu w Warszawie, ale to chyba też pokazuje, że liderzy drużyny nie trafili z formą na decydujące mecze?

- Był moment, że skład był ustabilizowany, przy dobrej dyspozycji Artura Szalpuka. Powtórzę: nie trafiliśmy z formą. W tym momencie będę jednak bronić trenera Massimo Bottiego. Jeśli nie ma się takiego zespołu, jak Zawiercie czy Bogdanka LUK Lublin, które mają szóstkę, a poza nią jest przeciętnie, w drużynie musi być rywalizacja. W Resovii jest 14 zawodników do grania. Ja też wystawiłbym na to spotkanie Buckiego, który uratował mecz w Warszawie. Zespół, który wygrywa właściwie przegrane spotkanie, powinien rozpocząć następne.

Wspomniał pan o roli Artura Szalpuka, który przez większość sezonu był liderem drużyny. Okazało się, że kiedy na koniec sezonu pojawiły się u niego problemy ze zdrowiem, zespołowi zabrakło innego lidera?

- Tak, choć w pewnym momencie pomógł Vasina, uratował mecz w Warszawie. Podobnie Bucki. Było widać, że weszli wtedy na boisko i wnieśli wiarę w zwycięstwo. Nawet nie chodziło o samą grę - zaczęli walczyć, zaczęło się coś dziać. A w ostatnim meczu lepszy był zespół z Warszawy. Nie spodziewałem się nawet tak dobrej gry Aleksandra Śliwki, który wszedł jak profesor: nie robił błędów, obijał blok, zmieniał taktykę ataku. Warszawianie byli lepsi, forma Resovii moim zdaniem przyszła jednak za wcześnie albo za późno.

Jak ogólnie ocenić ten sezon w wykonaniu siatkarzy z Rzeszowa? Był finał Pucharu Polski, ćwierćfinał Ligi Mistrzów, półfinał PlusLigi. Czegoś jednak zabrakło - Resovia wszędzie doszła wysoko, ale żadnego trofeum ani medalu nie zdobyła.

- Moje zdanie jest takie: kiedy było wiadomo, że Resovia zajmie czwarte albo piąte miejsce, ja przygotowywałbym już zespół na play-offy. Dla mnie specjalistą w tym temacie jest trener przygotowania fizycznego Andrzej Zahorski. Andrzej Kowal wspominał, że Resovia zdobywała mistrzostwa właśnie dzięki Zahorskiemu. Potrafił przygotować formę na finałowe mecze. Tak samo doskonale w poprzednim sezonie przygotował Wilfredo Leona. Wtedy Bogdanka LUK Lublin z czwartego miejsca po fazie zasadniczej zdobyła mistrzostwo Polski, przygotowała formę na najważniejsze spotkania.

Resovia teraz też była czwarta. Walczyła, by wygrać każdy mecz w fazie zasadniczej, a w pewnym momencie forma uciekła. Przyszło do meczów decydujących i grała bardzo słabo. Można było spokojnie rotować składem i ogrywać wszystkich.

Tego brakuje Resovii, by grać o medale. Legendarny trener podał przykład Wilfredo Leona

W kolejnym sezonie trzon zespołu ma pozostać w Resovii taki sam. Do drużyny ma dołączyć atakujący Łukasz Kaczmarek, ale najważniejsi zawodnicy zostaną. Będzie łatwiej walczyć o wysokie cele?

- Zespołu nie buduje się w ciągu jednego roku. Resovia w pewnym momencie poszła w kierunku stabilizacji. I kompletuje skład tak, żeby było 14 mocnych zawodników, na wypadek kontuzji. Ale trzeba pamiętać, że wtedy można wykonać transfer medyczny, jak teraz było ze Śliwką. Zamiast czterech przyjmujących Vasina, Szalpuk, Klemen Cebulj, Yacine Louati, można było na przykład zostawić młodego Bartosza Zycha. A do tego - strzelam kwotami - zamiast dwóch innych za półtora miliona, daję trzy miliony Leonowi i robi mi różnicę. Mamy doskonałych zawodników, ale właśnie na walkę o te miejsca, na których kończy Resovia. Blisko, ale zawsze czegoś brakuje.

W Resovii nie ma więc czegoś "ekstra", jakiegoś zawodnika z półki premium?

- O tym właśnie mówię. Brakuje człowieka, który w pewnym momencie zrobi różnicę. Spójrzmy na Leona. Liczyłem, że w styczniu po prawie 40 latach Resovia odzyska Puchar Polski. A Leon niemal sam wygrał z nią finał. To jest zawodnik, który robi tę różnicę.

Rozmawiał Damian Gołąb

Jakub Bucki w trakcie meczów o brąz zastąpił w składzie Karola Butryna Darek Delmanowicz PAP

Lukas Vasina pomógł Asseco Resovii w meczach o trzecie miejsce, ale losów rywalizacji nie odmienił Darek Delmanowicz PAP

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów zakończyli sezon na czwartym miejscu Grzegorz Wajda Reporter

