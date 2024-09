Legendarny siatkarz polskiej kadry zadebiutował w nowej roli. Nerwy i szalona radość

W tym sezonie z PlusLigi spadną aż trzy zespoły, bo od przyszłego liga ma liczyć 14 zamiast 16 zespołów . W związku z tym beniaminka czeka jeszcze trudniejsze zadanie niż zazwyczaj - a od kilku lat drużyna wchodząca do PlusLigi jest niezmiennie uważana za zagrożoną spadkiem. MKS Będzin chce z pewnością pójść w ślady Steam Hemarpolu Częstochowa , który w premierowym sezonie zdołał się utrzymać, ale do tego trzeba zająć co najmniej 13. pozycję.

PlusLiga. GKS Katowice poległ we własnej hali

Siatkarze beniaminka PlusLigi radzili sobie lepiej od gospodarzy również na początku drugiego seta. Problemy z przyjęciem miał przyjmujący gospodarzy Alexander Berger, ale kłopotem stała się też skuteczność. W drugiej części seta będzinianie prowadzili już 18:14. Grzegorz Słaby, trener GKS-u, zdecydował się na zmianę atakującego - na boisku pojawił się Bartosz Gomułka , którego tego lata selekcjoner Nikola Grbić zaprosił już na zgrupowanie kadry. To nie odmieniło jednak losów seta. W ważnych akcjach w ataku radził sobie Schulz i to właśnie jego ataki przypieczętowały zwycięstwo 25:19.

Ale z czasem siatkarze z Będzina odrobili straty i w końcu, po błędzie Tuanigi, objęli nawet prowadzenie 17:16. Gospodarze odpowiedzieli dwoma asami serwisowymi Jewhenija Kisiluka. Tyle że MKS ponownie doprowadził do remisu - 20:20 - a w końcówce było sporo nerwów. Ważne role odegrali w niej jednak Krzysztof Ratajczak i, ponownie, Schulz. To on zakończył seta wygranego 25:23. I po chwili będzinianie mogli hucznie świętować pierwszą wygraną po powrocie do PlusLigi.