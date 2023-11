Kuriozalna wpadka siatkarza. Śliwka przestraszony, Bednorz go nie oszczędził

Mecz Czarnych Radom z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle wprawdzie zakończył się dość pewnym zwycięstwem wicemistrzów Polski, ale nie oznacza to, że spotkanie było nudne. Wręcz przeciwnie, nie dość, że gospodarze postawili się faworytom, to w trakcie potyczki o ligowe punkty doszło jeszcze do kilku zaskakujących sytuacji. "Bohaterem" jednej z nich był Erik Shoji, który zaliczył kuriozalną wpadkę.