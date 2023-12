Serb nieźle rozpoczął sezon, bo w pierwszych trzech spotkaniach zdobył kolejno 14, 16 i 12 punktów. Jego dobra postawa na nic się jednak zdawała, ponieważ Czarni przegrywali mecz za meczem , odnosząc dziewięć porażek z rzędu. Symbolem kryzysu, w jakim znajduje się zespół prowadzony przez Woickego był mecz piątej rundy z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Wtedy to doszło do kuriozalnej sytuacji z udziałem Meljanaca.

Czarni przegrali we własnej hali w trzech setach, ugrywając kolejno 18, 17 i 20 punktów. Po meczu głośniej niż o pewnym zwycięstwie Warty było jednak o tym, co w drugim secie zrobił właśnie Meljanac. Atakujący przy zagrywce źle wyrzucił sobie piłkę, przez co ostatecznie przebił ją na drugą stronę sposobem dolnym. Nie trafił jednak w boisko i jego drużyna straciła 25. punkt i przegrała partię. Zagranie Serba zaskoczyło nie tylko kibiców, ale też komentatorów Polsatu Sport.