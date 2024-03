Kuriozalna sytuacja pod siatką. Siatkarz kopnięty w plecy. Już nie wrócił

Indykpol AZS Olsztyn walczy o miejsce w górnej ósemce siatkarskiej PlusLigi. Po 24. kolejce obroni ósmą pozycję . Podobnie jak siódma w tabeli ZAKSA, tak i olsztynianie wygrali swoje spotkanie. Wciąż mają więc tyle samo punktów, co wicemistrzowie Polski.

Javier Weber, trener Indykpolu, miał przed meczem mocno ograniczone pole manewru. Z kontuzją do końca sezonu wypadł Nicolas Szerszeń, do tego rozchorowało się trzech zawodników: Moritz Karlitzek, Karol Jankiewicz i Cezary Sapiński. Lepszą informacją był tylko powrót do składu po urazie Mateusza Janikowskiego. W związku z tym argentyński szkoleniowiec posłał w bój nieco odmłodzoną szóstkę.