Trefl Gdańsk notuje fantastyczny początek sezonu - zespół prowadzony przez Igora Juricia ograł już GKS Katowice, Czarnych Radom, Barkom-Każany Lwów i Cuprum Lubin, tracąc po drodze tylko jednego seta. Tym samym "Gdańskie Lwy" po ostatnim spotkaniu objęły prowadzenie w ligowej tabeli i mogą ze spokojem czekać na to, co zrobią pozostałe zespoły z czołówki.

Kuriozalna zagrywka w PlusLidze. Adam Lorenc zaliczył wpadkę

Atakujący Cuprum przy stanie 23:15 dla gospodarzy stanął w polu zagrywki i... posłał piłkę w trybuny. Wyglądało to na tyle kuriozalnie, że aż zaskoczyło komentatorów Polsatu Sport. "To trzeba kredą zaznaczyć, ale nie wiem, czy doleciało do ściany" - stwierdził jeden z nich. "Leci na plażę chyba" - żartował drugi.