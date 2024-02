Już od kilku tygodni spekuluje się na temat transferów z udziałem topowych siatkarzy PlusLigi - Aleksander Śliwka ma przejść z Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do japońskiego Suntory Sunbirds, ekipę wicemistrzów kraju mają też opuścić Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek . Jakub Kochanowski łączony jest z Projektem Warszawa, z kolei do Polski miałby wrócić Bartosz Kurek, który, jak donosił Kamil Drąg z Przeglądu Sportowego Onet, podpisał już kontrakt z ZAKSĄ.

"Myślę, że gra w polskiej lidze jest bardziej prawdopodobna niż kiedyś. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej. Najważniejszy jest komfort dla rodziny, po drugie musi to być drużyna, która walczy o złoto na każdej imprezie i po trzecie musi to być zespół, w którym będę grał" - mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.