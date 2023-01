Kryzys wielokrotnego mistrza Polski. Nie zagrają w play-off?

To rzadka sytuacja, ale w ligowej hierarchii Trefl Gdańsk jest wyżej od 9-krotnego mistrza Polski, PGE Skry Bełchatów . Dzisiejszy mecz potwierdził, że nie jest to przypadek, "Gdańskie Lwy" stosunkowo łatwo odprawiły bełchatowian w stosunku 3:1. Skra jest w wyraźnym kryzysie o czym mówił na łamach Interii, Mariusz Wlazły wyłączony z dzisiejszego meczu przez kontuzję.

Od początku mecz przebiegał pod dyktando gospodarzy - po bloku najlepszego na parkiecie Bartłomieja Bołądzia było 7:4, po drugiej stronie wynik starali się trzymać środkowi reprezentanci Polski - Mateusz Bieniek i Karol Kłos. "Gdańskie Lwy" wciąż miały przewagę, ale wynik był na granicy remisu. Wreszcie Bieniek pomylił się, asa zaserwował Bołądź i przewaga miejscowych wzrosła aż do sześciu punktów - 22:16. Seta, który zakończył się stosunkowo łatwą wygraną Trefla 25:18 zakończył udanym atakiem Mikołaj Sawicki , który w ostatnich latach nie zdołał się przebić do podstawowego składu Skry i został bez żalu oddany.

Drugi set miał początkowo podobny przebieg - było już nawet 11:4, po tym jak w polu zagrywki pojawił się Bołądź i po nieudanych atakach Włocha Filippo Lanzy i Holendra Dicka Kooya. Przewaga wzrosła do 15:6, gdy nagle coś zacięło się w gdańskiej maszynie, gdy serwował Karol Kłos, ale wciąż było 15:11. To było wszystko na co w tej partii było stać przyjezdnych - "monster block" Patryka Niemca i kolejny as Bołądzia, dały jeszcze wyższą niż w pierwszej partii wygraną "Lwów" - 25:16.