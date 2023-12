Kryzys siatkarza reprezentacji Polski. Tego meczu długo nie zapomni

ZAKSA znów musiała sobie radzić w mocno przetrzebionym składzie. Brakuje w nim dwóch rozgrywających i aż czterech przyjmujących, w tym Bartosza Bednorza i Jakuba Szymańskiego . Wszystkich wyeliminowały problemy ze zdrowiem. Mimo to trener Tuomas Sammelvuo zdecydował się na dodatkową zmianę na środku, gdzie do szóstki wskoczył Twan Wiltenburg . W składzie w ogóle nie było Davida Smitha .

Holender w tym sezonie grał dotąd niewiele, spotkanie rozpoczął od asa serwisowego. Mimo to początek był niezły w wykonaniu gości. ZAKSA przegrywała 7:10, "kiwką" popisał się Marcin Komenda , rozgrywający z Lublina. Kędzierzynianie doprowadzili do remisu 12:12, choć kryzys przeżywał Aleksander Śliwka . Reprezentacyjny przyjmujący w pierwszych sześciu atakach został zablokowany aż trzy razy. Pierwszy punkt zdobył dopiero za siódmym razem.

Ostatecznie skończył partię z czterema punktami w ataku w 11 próbach. Świetnie radził sobie za to Łukasz Kaczmarek , drużynie pomagały obrony. Goście oddali ZAKS-ie dziewięć punktów, a ta wygrała 25:20, choć nie zdobyła ani jednego punktu blokiem.

Zagrywki siatkarzy z Lublina rozbiły ZAKS-ę. Ale tylko na jedną partię

Drugą partię Bogdanka LUK znów rozpoczęła dobrze. Prowadzenie 7:4 osiągnęła po asie serwisowym Komendy. Znakomicie serwowali też Mateusz Malinowski i Alexandre Ferreira . Gospodarze mieli olbrzymie problemy z przyjęciem. Nie radził sobie Krzysztof Zapłacki , MVP ostatniego spotkania z Cuprum Lubin . A wobec braku innych przyjmujących Sammelvuo zastąpił go... nominalnym środkowym Andreasem Takvamem .

Punkty dla obu drużyn. Wielkie emocje w tie-breaku

W tie-breaku kędzierzynianie rozpoczęli od punktowych bloków, a po punkcie zagrywką Dmytra Paszyckiego prowadzili 6:4. Kiedy serwisem pomógł Radosław Gil, przewaga wzrosła do czterech punktów. Rywale po raz dziewiąty w tym meczu zablokowali Śliwkę, doprowadzili do remisu 12:12. Reprezentant Polski tego meczu długo pewnie nie zapomni. Spotkanie rozstrzygnęła pełna emocji gra na przewagi. Obie drużyny miały piłki meczowe, ale to Bogdanka wygrała 21:19. MVP spotkania został wybrany Komenda.