Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w 30 meczach PlusLigi przegrała aż 17 spotkań, przez co zakończyła fazę zasadniczą sezonu 2023/2024 dopiero na 10. miejscu. A to oznacza, że srebrnych medalistów poprzednich mistrzostw kraju oraz trzykrotnych triumfatorów Ligi Mistrzów zabraknie w fazie play-off. Podopiecznym Adama Swaczyny pozostaje gra o dziewiątą lokatę z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

Wtórował mu Piotr Gruszka. "Problemy im się piętrzyły. Nawet, jak próbowali rozwiązywać jedne, to one się nie rozwiązywały, a wręcz pojawiały się nowe. To jednak i tak duża niespodzianka, bo pomimo trudności zespół miał potencjał na awans do play-offów" - mówił były reprezentant Polski.