Kontuzje nie przeszkodziły. Łatwa wygrana w PlusLidze

To był mecz bez historii. Trefl Gdańsk zupełnie jak w poprzednich domowych meczach z Barkom-Każany Lwów i Cuprum Lubin łatwo, w trzech krótkich setach odprawił kolejnego rywala. Tym razem była to ekipa Cerrad Enea Czarni Radom .

Mimo, że była niżej w tabel faworytem tego meczu wydawała się drużyna gości. Trefl Gdańsk był zmuszony grać bez dwóch przyjmujących, z którymi zaczynał sezon. Piotr Orczyk zerwał więzadło krzyżowe, które wyklucza go prawdopodobnie z całego sezonu już jakiś czas temu. Nowym problemem jest uraz Argentyńczyka Jana Martineza Franchiego , który zaczął na ławce rezerwowych i pojawiał się na boisku tylko w momentach, gdy było potrzebne wyjątkowe dobre przyjęcie. Tych zawodników zastąpili Mikołaj Sawicki i Jakub Czerwiński , który sam jest rekonwalescentem.

W premierowej partii rywale szli łeb w łeb do stanu po 11, gdy dwoma asami popisał się gdański bombardier, Bartłomiej Bołądź, potem "kiwką" popisał się Lukas Kampa i "Gdańskie Lwy" wyszły na stabilne trzypunktowe prowadzenie, które utrzymywały prawie do końca seta. Efektowny blok Piotra Łukasika zmniejszył deficyt gości do punktu, ale potem bombę serwisową Bołądzia zakończył Patryk Niemiec i Trefl wygrał seta po 29 minutach. Decydujące o wyniku było przede wszystkim fatalne przyjęcie Radomia na poziomie 32%.