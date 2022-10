Kontuzja ważnego zawodnika. Polski klub myśli o zastępstwie

W Gdańsku Orczyk miał pełnić rolę zgoła odmienną i zostać podstawowym przyjmującym. Już w pierwszym meczu sezonu 29-letni siatkarz dał próbkę możliwości. Choć rywalem była debiutująca w lidze ukraińska drużyna Barkom-Każany Lwów statuetka MVP dla najlepszego zawodnika meczu ma zawsze swoją wymowę. Orczyk kontynuował dobrą grę w drugim meczu sezonu - Trefl wybrał się do Suwałk na spotkanie ze Ślepskiem Malow i po zaciętej walce przegrał pierwszego seta, w którym zawodnik zdobył aż 7 punktów. Na samym początku drugiej partii zawodnik nieszczęśliwie upadł przy ataku z drugiej linii, a lądując upadł na ziemię, trzymając się za prawe kolano i zwijając z bólu. Orczyk został zniesiony na rękach przez drużynę, która zareagowała pozytywnie. Na boisko wszedł Mikołaj Sawicki, a "Lwy" wyładowały sportową złość po kontuzji kolegi, wygrywając seta wysoko 25:18. Pozytywnie zareagował również Piotr Orczyk - pierwsze doniesienia mówiły o zachowaniu ruchomości kolana, zawodnik z trybun oglądał zmagania kolegów. Niestety, tego dnia to był koniec dobrych wiadomości dla Trefla Gdańsk. Dwa kolejne sety, po grze na przewagi (29:27 i 27:25) wygrał Ślepsk Malow i cały mecz 3:1, a po powrocie do Gdańska i badaniu w RehaSport i konsultacji u doktora Pawła Rybaka niestety potwierdziła się najgorsza możliwa diagnoza, czyli zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Piotr Orczyk przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła, a następnie czeka go około 9 miesięcy rehabilitacji i niestety przerwy od gry w siatkówkę. To oznacza, że w sezonie 2022/2023 raczej nie zobaczymy już Orczyka na boisku.