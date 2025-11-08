Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kontuzja lidera kadry Grbicia? Polski siatkarz przerwał milczenie, wszystko jasne

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu rozpoczęły się rozgrywki PlusLigi. Świetnie sezon rozpoczął Projekt Warszawa, który pierwsze trzy mecze wygrał nie tracąc, chociażby seta. Podopieczni Tommiego Tiilikainena ulegli dopiero w 4. kolejce Asseco Resovii Rzeszów. Co ciekawe, podczas spotkania po raz pierwszy w tej kampanii na boisku pojawił się Jakub Kochanowski, jeden z liderów reprezentacji Polski. W rozmowie z TVP Sport zdradził, dlaczego ominął początek ligi.

Jakub Kochanowski (z lewej) i Bartosz Kurek
Jakub Kochanowski (z lewej) i Bartosz KurekSHERWIN VARDELEONAFP

Świetnie podczas minionego sezonu reprezentacyjnego spisała się kadra Polski. Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia po raz drugi w historii wygrała Ligę Narodów, a na mistrzostwach świata zdobyła brązowy medal. Jednym z liderów "Biało-Czerwonych" bez wątpienia był Jakub Kochanowski. Miał kapitalny sezon i poza wspomnianymi sukcesami był doceniany także indywidualnie. Został wybrany MVP Ligi Narodów oraz najlepszym środkowym MŚ.

Niedługo po zakończeniu kampanii reprezentacyjnej ruszyły rozgrywki klubowe, w tym polskiej PlusLigi. Sezon doskonale rozpoczął PGE Projekt Warszawa, który pierwsze trzy spotkania ligowe wygrał bez straty nawet jednego seta. Co ciekawe, w tych spotkaniach Tommi Tiilikainen nie mógł liczyć na wspomnianego Kochanowskiego.

    Wszystko ze względu na problemy zdrowotne. Do gry wrócił on dopiero przy okazji meczu 4. kolejki PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów. Klub z Warszawy przegrał 0:3, lecz małym powodem do radości może być powrót właśnie środkowego. Niedługo po zakończonym spotkaniu w rozmowie z TVP Sport wskazał szczegóły swojej absencji. Jak zdradził, walczył z barkiem oraz kolanem.

    - Miałem delikatne perypetie zdrowotne. Musiałem powalczyć z barkiem, trochę z kolanem. To stare rzeczy, które raz na jakiś czas mi doskwierają. Kadra była dla mnie wyjątkowo intensywna w tym roku, dużo zdrowia kosztowało mnie granie w niej w minionym sezonie. Zapłaciłem za to cenę - na szczęście nie w końcówce mistrzostw świata tylko na początku sezonu ligowego, co jest dużo łatwiejsze do zaakceptowania - mówił.

    Kochanowski wyznaje, jest gotowy. "Już mogę"

    28-latek ujawnił również, że dojście do zdrowia nie wymagało żadnej operacji. Co więcej, dodał także, że jest już w pełni gotowy do gry.

    Obyło się bez żadnych ingerencji. Czekał mnie tylko odpoczynek, rehabilitacja i powrót do pełnej dyspozycji. Dzisiaj już mogę chyba z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem gotowy 
    tłumaczył.

    Następny mecz PGE Projekt Warszawa z Jakubem Kochanowskim rozegra we wtorek 11 listopada. Wówczas w Elblągu rywalem ekipy ze stolicy będzie Barkom-Każany Lwów.

    Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu, jeden z numerem 15 stojący przodem, drugi z numerem 9 z napisem Leon na plecach stojący tyłem, w tle siatka oraz zapełnione trybuny.
    Jakub Kochanowski i Wilfredo LeonOliwia DomanskaEast News
    Zawodnicy polskiej drużyny siatkówki świętują zdobycie punktu na boisku, widoczni w dynamicznych pozach, jeden z zawodników wyraża radość z zaciśniętą pięścią, w tle siatka i rywale w czerwonych strojach.
    Jakub Kochanowski (z numerem 15) w reprezentacji PolskiPiotr MatusewiczEast News
    Czterech siatkarzy reprezentacji Polski w biało-czerwonych strojach świętuje punkt na boisku, w tle publiczność i siatka do siatkówki.
    Jakub Kochanowski (nr 15) w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP

