Kontrowersyjne zwycięstwo, a potem taki komentarz. Leon odparł atak

Wilfredo Leon i jego zespół mogli obejść się smakiem. W niezwykle zaciętym tie-breaku lublinianie robili, co mogli, ale ostatecznie zwycięstwo, choć kontrowersyjne, należało do Projektu Warszawa. Problematyczna wydała się sytuacja związana z dotknięciem siatki, do którego miało dojść przy ostatnim punkcie. Po analizie sytuacji sędzia zakończył jednak mecz. W studiu Polsatu doszło jednak do żywiołowej dyskusji. Wilfredo Leon łagodził sytuację.