Koniec serii 10 wygranych. Lwy pożarły faworyta

Trefl Gdańsk pokonał Asseco Resovię Rzeszów 3:1

W trzecim secie wreszcie odżyli faworyzowani goście, którzy wyszli na prowadzenie 7:4. Gdy Resovia zaczęła odjeżdżać pojedynczym "monster blockiem" i to niejednym popisał się Patryk Niemiec. Od remisu po 14 trwała zażarta walka punkt za punkt, aż do momentu, gdy Kewin Sasak asem serwisowym dał miejscowym prowadzenie 19:17. Trefl miał piłkę meczową, ale świetnym blokiem popisał się Karol Kłos i goście wrócili do gry. "Lwy" obroniły sześć piłek setowych, złamał je dopiero as Louatiego - 33:31 dla gości i 2:1 w setach dla gospodarzy.