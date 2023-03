Aluron przyjechał do Suwałk jako trzecia drużyna PlusLigi i udowodnił, że nie zajmuje jej przez przypadek. Ślepsk niezły sezon kończy fatalną serią - przegrał piąte spotkanie z rzędu i pozostanie mu najwyżej gra o dziewiąte miejsce w lidze.

Spotkanie rozpoczął as serwisowy Miguela Tavaresa. Gospodarze od początku mieli trudności z przyjęciem zagrywki, ale przez kilka minut prowadzili z rywalami wyrównaną walkę. To zmieniło się, kiedy w polu zagrywki pojawił się Michał Szalacha. Środkowy sam zdobył punkt, do tego kontrataki wykańczał Uros Kovacević. Aluron prowadził 13:8.