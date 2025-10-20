W poniedziałek (20 października) startuje nowy sezon PlusLigi. Na inaugurację zmierzą się Energa Trefl Gdańsk i Barkom Każany Lwów. Tytułu mistrzowskiego broni Bogdanka LUK Lublin, która w środę zmierzy się na wyjeździe ze Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa.

Wilfredo Leon będzie zdecydowanie największą gwiazdą występującą na parkietach PlusLigi. Reprezentant Polski drugi sezon z rzędu będzie bronić barw lubelskiego klubu. Tych gwiazd będzie jednak zdecydowanie mniej, bo Polskę opuścili Bartosz Kurek i Tomasz Fornal. Ten pierwszy zamienił ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźlę na Tokyo Great Bears i ponownie zagra w lidze japońskiej. Z kolei Fornal Jastrzębski Węgiel zamienił na Ziraat Bankkart Ankara.

To oni mają zastąpić Fornala i Kurka. Sebastian Świderski wskazał dwa nazwiska

Czy odejście dwóch gwiazd ligi, a także reprezentacji Polski to duży problem dla naszych rozgrywek?

Nie. To miejsce dla nowych graczy, wschodzących gwiazd. Chociażby takich jak Kuba Nowak, który wcześniej występował w pierwszej lidze, dostał powołanie do kadry, zanim jeszcze zadebiutował w PlusLidze. Tomek i Bartek wybrali inne ligi i na takie decyzje nie mamy żadnego wpływu. Do Polski trafi chociażby Kamil Rychlicki, który został mistrzem świata. To pierwszy aktualny reprezentant Włoch, który wybrał polską ligę

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej podkreślił, że PlusLiga jest silna tak samo jak liga włoska. - "Patrząc na nazwiska, osiągnięcia klubów to razem z Włochami jesteśmy najsilniejsi. Cieszymy się, że inne kraje zaczynają dochodzić do tego poziomu. Poziom ligi tureckiej wzrósł, na salony powraca liga grecka. Chcemy, żeby poziom europejskiej siatkówki się podnosił. Wtedy będziemy mogli rywalizować z równymi sobie w europejskich pucharach" - opowiadał.

Świderski wskazał także faworytów tego sezonu. - Aluron CMC Warta Zawiercie ma bardzo mocny skład, jak również PGE Projekt Warszawa. Asseco Resovia Rzeszów zbudowała ciekawą drużynę. Mistrzowie kraju też utrzymali dobry skład, choć czekają na decyzję i ewentualny powrót Mikołaja Sawickiego - ocenił i dodał, że "czarnym koniem może być Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa".

Prezes PZPS swoimi słowami potwierdził przewidywania ekspertów. Większość z nich wskazuje przede wszystkim na Asseco Resovię Rzeszów, Aluron CMC Wartę Zawiercie i PGE Projekt Warszawa. - Oczywiście Leon z Lublinem wciąż może wygrać ligę, ale będzie im trudniej niż przed rokiem - przyznał Jakub Bednaruk w programie "Polsat SiatCast". Ekspert największe szanse na złoty medal daje drużynie z Podkarpacia.

Głos przed sezonem zabrało aż 44 ekspertów na oficjalnej stronie PlusLigi. Wśród nich byli m.in. Joanna Kaczor-Bednarska, Andrea Anastasi czy Ireneusz Mazur. Wskazali oni także na zespół z Rzeszowa, jaki głównego kandydata do złota.

Tomasz Fornal przed hitem PlusLigi: Mam nadzieję, że Bartosz Kurek jest gotowy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Kurek, Tomasz Fornal Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Na zdjęciu reprezentanci Polski: Tomasz Fornal oraz Bartosz Kurek - kapitan naszych siatkarzy Grzegorz Wajda/REPORTER / MICHAL KLAG/REPORTER Reporter

Tomasz Fornal wypowiedział się na temat Bartosza Kurka Marcin Golba AFP