Kompromitacja Włocha. A jeszcze rok temu był na ustach całej Polski

Massimo Botti rok temu zaskoczył, odchodząc z Bogdanki LUK Lublin po zdobyciu mistrza Polski. Włoch wprowadził zespół na salony. Lublin wygrał PlusLigę, ale też zdobył Superpuchar i europejski Puchar Challenge. Wszyscy zachwycali się tym, jak Botti prowadzi zespół i jak mądrze gospodaruje siłami Wilfredo Leona, który po kontuzji nie był gotowy na cały sezon, więc Włoch musiał nim żonglować. Robił to perfekcyjnie.

Od złota do upadku

Niestety, ten sam trener ewidentnie pogubił się w Asseco Resovii Rzeszów. - Jakbym miał wskazać największy minus ostatniego sezonu, to byłby to właśnie Rzeszów. Na koniec zagrali najsłabszą siatkówkę - mówi nam ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

A najsłabszą siatkówkę Resovia grała m.in. z powodu trenera Bottiego. - Nie miał kontuzji w zespole, a mieszał - zauważa komentator Polsatu Sport Wojciech Drzyzga, a były trener reprezentacji Ireneusz Mazur zwraca uwagę na szkolne błędy w czwartym meczu o brąz z PGE Projektem Warszawa. - Czwarty mecz zaczął składem, który kończył trzecie spotkanie. To był dziwny ruch. Tak doświadczony trener powinien zdawać sobie sprawę, że takich rzeczy się nie robi.

Potężna zmiana. Trener Resovii rozbił swój zespół

Botti po przełamaniu Resovii w trzecim meczu o brąz nagle wymyślił coś, czego światowa siatkówka dotąd nie widziała, a na co zwraca uwagę Mazur. W kluczowym momencie postawił na zmienników. - To była potężna zmiana. On rozbił strukturę zespołu. Dziwny ruch - zauważa Mazur, a Drzyzga mówi wprost o dywersji i kompromitacji trenera.

Nic dziwnego, że od kilku dni mówi się tylko o jednym, że Botti z hukiem wyleci z polskiej ligi. Już wcześniej było wiadomo, że obejmie reprezentację Niemiec. I już wtedy się mówiło, że to może być koniec, bo Resovia nie dopuszcza możliwości łączenia pracy w klubie z żadną kadrą. - Są na pewno jakieś klauzule, z których teraz klub będzie mógł skorzystać. To najlepsze rozwiązanie - przekonuje Mazur, dając do zrozumienia, że tu innego wyjścia nie ma.

"Ceniliśmy go za spokój". Botti zaczął się zachowywać irracjonalnie

- W mojej ocenie dobry trener robi progres. Tymczasem Botti się zaciął. Wcześniej ceniliśmy go za spokój, za dobry przegląd sytuacji, a tymczasem prowadząc Resovię zachowywał się irracjonalnie. To dobrze nie rokuje. Zobaczymy, jak potoczy się jego kariera w reprezentacji Niemiec, ale łatwo miał nie będzie, bo tam nie ma materiału na medal - zauważa Mazur.

Nie tylko Mazur zachodzi w głowę, jak to możliwe, że trener, który z taką gracją i tak skutecznie prowadził Lublin i Leona, teraz zaczął tracić głowę w prostych sytuacjach, a na koniec w zasadzie się skompromitował. I chodzi nie tylko o to, że decydujący mecz rozpoczął zawodnikami z ławki. - Rozwalił formację libero, zrobił karuzelę na przyjęciu. Poza tym w Resovii nie było czuć ręki trenera. Była zła energia - przekonuje Drzyzga i nic dziwnego, że Botti stracił robotę, a jego miejsce ma zająć Rumun Gheorge Cretu. Choć Mazur bardziej by widział Andrzeja Kowala. - To lokalny człowiek z otwartą głową. Ja bym postawił na niego.

