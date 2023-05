Z Czarnymi Radom pożegnali się już m.in. Timo Tammemaa, Matthew West, Mateusz Masłowski, Daniel Gąsior, Damian Schulz i Bartłomiej Lemański, z którymi nie przedłużono kontraktów . Nowe umowy podpisali za to Maciej Nowowsiak i Michał Ostrowski, a do klubu dołączyli Wojciech Kraj i Dominik Teklak.

PlusLiga. Kompromitacja Czarnych Radom w mediach społecznościowych

Wyjaśniła się też przyszłość Piotra Łukasika , a sposób, w jaki klub zakomunikował decyzję w sprawie siatkarza, odbił się szerokim echem. W czwartek 24 maja Czarni Radom w mediach społecznościowych poinformowali, że przyjmujący po wypełnieniu kontraktu obowiązującego do końca zakończonego niedawno sezonu, odejdzie z drużyny.

"Dziękujemy Piotrek za reprezentowanie barw naszego klubu w ostatnim sezonie" - przekazano, na co, pod wpisem Czarnych na Facebooku, zareagował sam zainteresowany. "Dziękuję za informację" - napisał Łukasik, a jego wpis doczekał się ponad 300 reakcji.

Komentarz siatkarza sugerujący, że dowiedział się o decyzji klubu z mediów społecznościowych, wywołał duże poruszenie wśród kibiców. "I to właśnie pokazuje, jak ten klub jest zarządzany i jacy profesjonaliści w nim pracują" - czytamy we wpisie jednego z fanów. "Cholera, jako zwykły kibic aż mi wstyd za zarząd. Dzięki za grę (szczególnie pierwszy mecz w Lublinie) i powodzenia na dalszej drodze" - pisał ktoś inny. "To jest żart, żeby zawodnik dowiadywał się o takiej sprawie przez social media, zarząd robi pośmiewisko z naszego klubu" - czytamy w kolejnym komentarzu, a podobnych wpisów jest więcej.