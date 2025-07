Kolejny siatkarz zadebiutuje w PlusLidze. Niedawno postraszył Winiarskiego

Po poprzednim sezonie z PlusLigą pożegnały się trzy zespoły: PSG Stal Nysa, GKS Katowice oraz Nowak-Mosty MKS Będzin, z kolei awans do najwyższej klasy rozgrywkowej uzyskał InPost ChKS Chełm. Obecność tylko jednego beniaminka wiąże się z decyzją o tym, by o mistrzostwo grało teraz 14, a nie jak do tej pory, 16 drużyn.