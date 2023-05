W bieżącym sezonie PlusLigi pozostała jeszcze tylko jedna niewiadoma - który zespół sięgnie po brązowy medal rozgrywek. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała rozgrywane w sobotę 13 maja starcie z Asseco Resovią Rzeszów, przez co kwestię zajęcia trzeciego miejsca w mistrzostwach kraju rozstrzygnie dopiero piąte spotkanie, które rozegrane zostanie we wtorek.

PGE Skra Bełchatów szykuje transfery

Już wcześniej mistrzostwo zapewnił sobie Jastrzębski Węgiel , a Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wywalczyła drugą lokatę. Dopiero 12. pozycję zajęła z kolei PGE Skra Bełchatów, która jeszcze przed startem rozgrywek była typowana jako poważny kandydat do gry w play-offach i walki o wysokie miejsce. Tak się jednak nie stało, a utytułowany zespół po zakończeniu sezonu czeka poważna przebudowa.

Z klubem pożegnali się już m.in. Karol Kłos, Mateusz Bieniek, Filippo Lanza i Aleksandar Atanasijević , którzy będą kontynuowali przygodę z siatkówką w innych zespołach, z kolei Dawid Gunia i Robert Milczarek ogłosili zakończenie karier. Odchodzących zawodników mają zastąpić m.in. Trevor Clevenot z Jastrzębskiego Węgla i Yacina Louati z Fenerbahce Stambuł. Jak wynika z doniesień medialnych, nie będą to jedyni reprezentanci Francji, którzy w najbliższym czasie zwiążą się z ekipą z Bełchatowa.

Benjamin Diez zagra w PlusLidze

Dla 25-letniego Dieza gra w Skrze będzie pierwszym epizodem w PlusLidze. Wcześniej libero grał głównie we Francji - we wspomnianym Tours VB, AS Cannes VB, Montpellier UC i Paris Volley, z którego odszedł jeszcze w trakcie sezonu 2020/2021, który dokończył w szwajcarskim Chenois Geneve VB.